Abandonan cuerpo de un hombre dentro de contenedor de basura en Tamaulipas

El cuerpo de un hombre, aún no identificado, fue encontrado dentro de una bolsa negra depositada en un bote de basura en la colonia Obrera de Ciudad Madero, en Tamaulipas.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, los responsables del crimen habrían dejado el cadáver en ese lugar con la intención de que el camión recolector de basura se lo llevara y así desapareciera cualquier evidencia en el relleno sanitario.

El hallazgo ocurrió poco después del mediodía del martes, en la calle Saltillo casi esquina con Revolución y fueron vecinos quienes alertaron al número de emergencias 911 sobre la presencia de una bolsa sospechosa dentro de un contenedor de basura colocado a media calle.

Elementos de la Policía Investigadora acudieron al sitio y acordonaron el área y al inspeccionar el contenedor, confirmaron que en su interior se encontraba el cadáver de un hombre, envuelto en una bolsa negra.

Aunque las autoridades no han emitido información oficial, fuentes cercanas a la investigación señalaron que la persona presentaba huellas de violencia.

La principal hipótesis que manejan los peritos es que los responsables colocaron estratégicamente el cadáver en el bote para que el servicio de recolección municipal lo trasladara al basurero, con el objetivo de eliminar rastros y dificultar las investigaciones.

Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal para resguardar la zona, mientras que personal de servicios periciales realizó el levantamiento del cuerpo y recolectó indicios en el lugar.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con las indagatorias para identificar a la víctima y dar con los responsables.

