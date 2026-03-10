Denuncian maltrato animal contra perrita: siempre está con el hocico amarrado

Un reporte ciudadano por presunto maltrato animal movilizó a autoridades en la colonia Piracantos, en Pachuca, Hidalgo, luego de que vecinos denunciaron la situación de una perrita que presuntamente permanecía con el hocico amarrado dentro de un domicilio particular.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, el animal se encontraba en una vivienda ubicada sobre la avenida Insurgentes, en la calle Chamancipari.

Las imágenes y comentarios difundidos en redes sociales señalaron que la perrita habría sido atada del hocico, situación que generó preocupación entre vecinos y usuarios de internet, quienes solicitaron la intervención de las autoridades.

Vecinos indicaron que el caso no sería reciente, pues en ocasiones anteriores ya se había intentado dialogar con las personas responsables del cuidado del animal para mejorar sus condiciones, sin que se observaran cambios.

Tras recibir el reporte, personal encargado de atender denuncias por maltrato animal acudió al domicilio señalado para realizar una diligencia de verificación. Sin embargo, al momento de la visita el canino ya no fue localizado en el lugar.

Ante esta situación, se dejó un citatorio oficial en la vivienda para que los responsables se presenten ante las autoridades correspondientes y se dé seguimiento al procedimiento relacionado con la denuncia.

Detienen a taxista por atropellar a perrito

En la Ciudad de México, para ser más precisos, en calles de la alcaldía Iztapalapa, un taxista fue detenido tras atropellar a un perrito.

Durante un recorrido de seguridad, policías capitalinos atendieron una emergencia emitida por el C-2 Oriente, alertando del atropellamiento de un canino, en el cruce de las calles Avellana y Plateros, en la colonia Miguel de la Madrid.

En el lugar, un hombre de 37 años de edad les informó que el conductor de un automóvil de color rosa con blanco atropelló a su perro, el cual perdió la vida.

Ante ello, a petición del afectado, los uniformados detuvieron al sujeto de 53 años de edad y, junto con el vehículo en el que viajaba, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En la Ciudad de México el atropellamiento de perros se castiga como maltrato animal, ya sea intencional o por negligencia; es decir, como delito culposo.

El Código Penal local sanciona con hasta dos años de prisión, por lesiones, y hasta cuatro años, si el animal muere, además de imponer multas económicas.

Las denuncias se pueden realizar ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) o al 911.

jcp