Alinea Escobedo estrategia de seguridad entre federación, estado y municipios

El municipio de Escobedo se integró a la coordinación de la estrategia nacional de seguridad impulsada por el gobierno federal, tras una reunión realizada en Palacio Nacional con autoridades federales, estatales y municipales.

El encuentro fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y reunió a representantes de 61 municipios del país, con el objetivo de reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad en las comunidades.

Durante la reunión se revisaron mecanismos de colaboración para alinear políticas públicas, mejorar las tareas de prevención del delito y fortalecer las labores de vigilancia e inteligencia territorial.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, explicó que el objetivo del trabajo conjunto es mejorar los indicadores relacionados con la percepción de inseguridad mediante acciones coordinadas con el gobierno federal.

Vamos a hacer un trabajo, una estrategia en coordinación con el gobierno de la República para mejorar esos índices de percepción de inseguridad, un trabajo multidisciplinario que es en coordinación de la Presidencia de la República con los municipios”, señaló.

El edil también indicó que la presidenta Sheinbaum manifestó su disposición para colaborar con los municipios en el diseño e implementación de políticas de seguridad pública.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos manifestó su deseo de colaborar con los municipios. Hay que recordar que la Presidenta fue presidenta municipal, entonces entiende los problemas a los que se enfrenta un municipio”, agregó.

Proyectos anunciados en Escobedo

Como parte de la estrategia local vinculada con este esquema de coordinación nacional, el gobierno municipal anunció una serie de proyectos enfocados en prevención social del delito y fortalecimiento del tejido comunitario.

Entre las acciones planteadas se encuentra la construcción de un nuevo Centro Comunitario, así como la edificación de una preparatoria, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para jóvenes del municipio.

También se contempla el desarrollo del programa Senderos Seguros en la zona de La Alianza, iniciativa enfocada en mejorar el espacio público y reforzar las condiciones de seguridad en áreas de tránsito cotidiano para la población.

Las autoridades municipales indicaron que estos proyectos buscan fortalecer los entornos comunitarios y reducir factores de riesgo asociados a la violencia mediante infraestructura social y coordinación institucional.

El gobierno de Escobedo señaló que continuará alineando sus acciones con la estrategia nacional de seguridad para fortalecer la prevención del delito y consolidar entornos seguros para las familias del municipio.

