Joven se escapa del tutelar, pero sus papás lo regresan

Los padres del menor que logró fugarse del Centro de Internamiento para Adolescentes de Sinaloa, huyendo a bordo de una unidad del transporte público, lo entregaron a las autoridades para que continue cumpliendo su proceso penal.

Después de tres días de haber permanecido prófugo de las autoridades, los padres de Kevin Gabriel, de 19 años de edad, lo regresaron al tutelar para menores, donde había sido internado en enero de 2024.

Cuando aún tenía 17 años de edad, fue capturado en Culiacán, en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y recluido en el Centro de Internamiento para Adolescentes, donde llevaba un proceso de readaptación social.

Sin embargo, el sábado por la tarde logró evadir a las autoridades del tutelar para menores, y de acuerdo al reporte policíaco, fue visto abordando un transporte público con dirección al centro de la ciudad.

A pesar del operativo implementado por integrantes del Grupo Interinstitucional Sinaloa, ninguna autoridad logró ubicar al joven, quien ahora se sabe, habría regresado con su familia.

Después de una gestión directa de la Dirección del Centro de Internamiento para Adolescentes con los familiares, y en un acto de alta responsabilidad y reconcomiendo cívico, el menor fugado del CIA el sábado 7 de marzo, fue presentado hoy por su padre y madre para que continúe su proceso de readaptación social”, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo a las autoridades, sus familiares y el joven recibieron apoyo y garantías para su reingreso al tutelar para menores, donde continuara con su proceso de readaptación social.

Apenas en febrero, otros tres menores escaparon brincando la barda del centro de internamiento, pero fueron ubicados en la carretera Culiacán-Navolato, en un predio cercano al tutelar, y otros tres intentaron hacerlo lo mismo a mediados del 2025, pero fueron sorprendidos antes de lograr fugarse.

Centro de Internamiento para Adolescentes de Sinaloa Foto: Especial

Sinaloa registra disminución en homicidios dolosos

Por otra parte, este martes la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, aseguró que Sinaloa tuvo una disminución del 44% en el delito de homicidios dolosos, al reportar un promedio diario de 3.86 casos durante febrero de este año contra los 6.9 que hubo en junio del 2025.

Al presentar el informe de seguridad en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal resaltó que se mantiene una tendencia a la baja.

Como ha sido de conocimiento público, a partir de septiembre de 2024 hubo un incremento en el promedio de homicidios en este estado debido a una pugna en grupos de la delincuencia organizada, como se ve claramente en la gráfica se ha mantenido una disminución y estabilización de la violencia en la entidad con un pico registrado en junio de 2025 a partir del cual se llevan siete meses con un promedio estable de homicidios dolosos en el estado y que representa una disminución desde este pico registrado desde junio de 2025 del 44%”, resaltó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que Sinaloa es uno de los estados con mayores resultados en seguridad tras los hechos violentos que ocurrieron por la entrega de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos y que derivó en una campal entre Los Chapitos y Los Mayitos.

La estrategia que se ha implementado en Sinaloa por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de la administración no solo se refiere a detenciones, no solo son detenciones, operativos, aseguramientos de droga. En el estado es uno de los estados de la República donde más resultados tenemos diario, donde el mayor número de detenciones hay, más aseguramientos de arma de fuego, de drogas, de artefactos exclusivos y ha sido progresivo”, expuso.

García Harfuch destacó que la policía estatal de Sinaloa es capacitada constantemente por la Defensa Nacional y la Marina para que haya un fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

El titular de Seguridad federal anunció que hay una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para evaluar el C-5 del centro de monitoreo de Culiacán y de Mazatlán, que se está realizando esta semana el levantamiento para hacer un fortalecimiento con recursos federales.

García Harfuch indicó que entre el 60 y 70% de los delitos de alto impacto se concentran en Culiacán. El secretario indicó que este jueves se reunirá con personal de la Secretaría de Turismo en Mazatlán para la reactivación de todo el turismo.

jcp