Tarjeta Violeta entra en una nueva etapa en Guerrero

El programa de Tarjeta Violeta entra en una nueva etapa para este 2026 en Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado señaló que el propósito es “seguir mejorando la calidad de vida de las mujeres guerrerenses”. Para este año se prevé incorporar a 20 mil beneficiarias de 30 municipios del estado.

Acompañada por el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, la mandataria estatal, dio a conocer la convocatoria para ingresar al programa Tarjeta Violeta. Destacó que iniciará del 18 de marzo al 17 de abril, y que personal de la Secretaría de Bienestar recorrerá los municipios para recibir directamente las solicitudes.

Subrayó que este programa ha dado resultados importantes. Puntualizó que, en 2025, más de 10 mil mujeres concluyeron algún grado educativo. “La Tarjeta Violeta es mucho más que un apoyo económico; es un programa integral que impulsa la inclusión laboral, el acceso a la educación y mejores oportunidades para las mujeres”, subrayó la gobernadora.

Agregó que la iniciativa forma parte de la política social que busca consolidar la Ley de Bienestar, con el propósito de garantizar que estos apoyos continúen.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo, detalló que las beneficiarias del programa en 2025 deberán reinscribirse, porque se trata de un nuevo ejercicio fiscal y así lo establece la normatividad.

En 2025 el programa brindó más de 61 mil atenciones a más de 20 mil mujeres, mediante cursos, capacitaciones, consultas médicas, terapias psicológicas y procesos educativos.

El programa Tarjeta Violeta está dirigido a mujeres y jefas de familia en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica, educativa y social.

*mcam