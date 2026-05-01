El IPN promete pagar las becas de estudiantes mexicanos en el Reino Unido

Luego de una reunión virtual entre el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, y el presidente y director de la Universidad Queen Mary de Londres (QMUL), Colin Bailey, acordaron encontrar una solución definitiva al pago de las becas destinadas a estudiantes mexicanos de posgrado que realizan sus estudios en el Reino Unido.

El martes pasado, Excélsior dio a conocer historias de jóvenes mexicanos enviados al Reino Unido mediante un programa de internacionalización, impulsado en 2022 por el IPN y la Fundación Politécnico, con apoyo de universidades británicas.

Incertidumbre financiera y académica de estudiantes del IPN

El esquema ofrecía cubrir manutención y colegiaturas por cuatro años a egresados de excelencia.

Sin embargo, el pasado 23 de marzo los estudiantes recibieron una notificación en la que se les informó la suspensión “temporal y preventiva” de los apoyos económicos, lo que los dejó en incertidumbre financiera y académica.

En el encuentro, en el que también participaron representantes de la Embajada de México en el Reino Unido, ambas instituciones analizaron la situación financiera y operativa que enfrentan las y los becarios politécnicos en territorio británico.

Gastos podrían solventarse a través del Patronato Corazón Guinda y Blanco A. C

Durante la sesión del Consejo General Consultivo del IPN, Reyes Sandoval detalló que una de las vías principales para solventar los pagos pendientes podría ser a través del Patronato Corazón Guinda y Blanco A. C., asociación vinculada a la institución.

El titular del Politécnico se comprometió a garantizar que este proceso ofrezca los mejores resultados para la comunidad estudiantil.

Mi agradecimiento. Son buenas noticias y es alentador lo que se pudo lograr con Queen Mary University”, destacó Reyes Sandoval ante el máximo órgano de decisión del instituto.

Por su parte, el rector de la QMUL, Colin Bailey, reconoció la urgencia de la situación y manifestó su disposición para considerar diversas opciones que aseguren la continuidad educativa de los estudiantes mexicanos que no han recibido recursos.

*mcam