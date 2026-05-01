Presenta Movimiento Ciudadano queja para quitar el fuero a Rubén Rocha

Movimiento Ciudadano presentó ayer jueves en la Cámara de Diputados una solicitud para que se le inicie un proceso de desafuero al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Medina.

La gestión fue informada por el coordinador nacional de MC, el exlegislador Jorge Álvarez Máynez, a través de sus redes sociales.

La solicitud fue recibida en la sede de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, según se observa en el documento que el dirigente partidista compartió en su cuenta de X.

La solicitud también está firmada por el diputado de la bancada naranja Gibrán Ramírez Reyes, quien se ha caracterizado por denunciar desde el inicio de la legislatura, en septiembre de 2024, la impunidad que rodea el asesinato de Héctor Melesio Cué, diputado electo del PRI.

“Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero”,expuso Álvarez Máynez.

“Por eso, el diputado Gibrán Ramírez y un servidor hemos solicitado el día de hoy que se dé inicio al proceso de desafuero”, afirmó el dirigente partidista.

También en redes sociales, el representante estatal de MC, Sergio Pio Esquer, informó de la solicitud de desafuero bajo el argumento de que Sinaloa no puede seguir bajo el gobierno de personas que deben rendir cuentas ante la justicia.

*mcam