Puebla se consolida como 4º destino turístico nacional; será sede del Tianguis 2027

Luego de una participación histórica en el Tianguis Turístico 2026 en Acapulco, Guerrero, el estado de Puebla, se consolidó como el cuarto destino más competitivo de México.

El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, junto a la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López Malo, presentaron un balance del evento más importante del sector en el país. La delegación poblana no solo superó las mil 500 citas de negocios, sino que regresó con cinco galardones de alto prestigio.

Puebla fue reconocida en cuatro categorías en los premios México Desconocido. Estos son: mejor destino para conocer su cocina regional; mejor destino para bodas, con Zacatlán como sede principal; Cuetzalan como destino destacado y OTI Prize Travel, un galardón que certifica a Puebla como el destino con el mayor crecimiento de ventas en todo México que refleja la confianza de los operadores turísticos en la oferta del estado.

Foto: Especial.

En 2025 Puebla recibió a 17.5 millones de visitantes como destino turístico

Durante el año pasado, Puebla recibió a 17.5 millones de visitantes, un alza del 5.6 por ciento anual, que generó una derrama económica superior a los 20 mil millones de pesos. Esta tendencia se mantiene al alza en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 6 por ciento en ingresos económicos respecto al mismo periodo del año anterior.

Para sostener este ritmo, el gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta Mier, concretó acuerdos estratégicos que proyectarán a Puebla a nivel mundial. A partir de mayo, el estado tendrá presencia en 60 mil agencias de viajes en más de 130 países. Además, se formalizaron alianzas con Tabasco, Oaxaca y Morelos para robustecer rutas aéreas y crear circuitos turísticos regionales.

Además, para el próximo 29 de octubre, Puebla será sede de los Premios Ángel de Turismo marcando la primera ocasión en que estos galardones se otorgarán fuera de la Ciudad de México.

Puebla, sede del Tianguis Turístico 2027

El mandatario estatal, Alejandro Armenta Mier, adelantó la visión para el Tianguis Turístico 2027, del cual Puebla será el anfitrión. El jefe del Ejecutivo estatal, prometió un evento descentralizado e incluyente, que no se limitará a un centro de convenciones, sino que llevará la experiencia a los Pueblos Mágicos y zonas como Atlixco, Cholula y las Sierras Norte y Negra, para ofrecer una inmersión profunda en la riqueza barroca y la identidad del ser poblano.

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