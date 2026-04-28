En choque, muere director de Protección Civil de Singuilucan, Hidalgo

El director de Protección Civil de Singuilucan, Rolando Pontaza Vértiz, perdió la vida tras un choque frontal entre la camioneta que conducía y un camión de carga sobre el libramiento Pitula-San Alejo, en el municipio de Tulancingo.

De acuerdo con reportes de autoridades y cuerpos de auxilio, el accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, a la altura de la comunidad de Huajomulco.

Información preliminar indica que el funcionario circulaba con dirección hacia Tuxpan cuando se impactó de frente contra una unidad tipo rabón. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

En la zona, la camioneta particular quedó con severos daños en la parte frontal, mientras que el vehículo de carga presentó afectaciones en uno de sus costados.

La persona fallecida tenía 48 años de edad y se desempeñaba como titular de Protección Civil de Singuilucan, cargo que ocupó durante al menos las últimas tres administraciones municipales.

Elementos de seguridad pública resguardaron el área mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes y el retiro del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial las causas del percance, por lo que serán los peritajes los que determinen cómo ocurrió el hecho.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio y el levantamiento del cuerpo.