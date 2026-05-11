Detienen a Luis Antonio ‘N’, sujeto que realizó tocamientos a menor en tienda | VIDEO

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó este lunes la detención Luis Antonio “N”, señalado por presuntamente realizar tocamientos indebidos a una menor de edad dentro de una tienda de abarrotes en Guadalajara. El detenido ya fue puesto a disposición de un juez por el delito de abuso sexual infantil.

El caso provocó una fuerte reacción en redes sociales luego de que cámaras de seguridad captaran el momento en el que el hombre presuntamente se acerca a la menor y realiza los tocamientos dentro del establecimiento ubicado en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara.

Las imágenes comenzaron a circular ampliamente en grupos vecinales y plataformas digitales, donde usuarios exigieron la intervención inmediata de las autoridades para localizar y detener al presunto agresor.

Luis Antonio “N” ya fue puesto a disposición del juez. Captura de video

Video de la agresión detonó investigación

De acuerdo con información oficial, el video de seguridad fue clave para el avance de las investigaciones.

En las grabaciones se observa al hombre dentro del negocio mientras la menor permanece cerca del área de cajas. Segundos después, el sujeto se aproxima y presuntamente comete la agresión sexual antes de abandonar el lugar.

La difusión del material generó una rápida movilización digital. Vecinos y usuarios de redes sociales comenzaron a compartir fotografías, posibles datos personales y ubicaciones relacionadas con el sospechoso.

Algunas publicaciones incluso señalaban que el hombre presuntamente residía cerca de una guardería en Guadalajara, situación que elevó la preocupación entre habitantes de la zona.

La Fiscalía de Jalisco informó que las investigaciones derivaron en la obtención de una orden de aprehensión.

Cateos en centro de rehabilitación permitieron captura

Según el comunicado oficial, agentes de la Policía de Investigación realizaron diversos trabajos de inteligencia en coordinación con la Comisaría de Guadalajara y la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

Las autoridades localizaron al señalado durante el desahogo de dos cateos realizados en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Tetlán, también en Guadalajara.

“La Fiscalía del Estado logró la captura de Luis Antonio ‘N’, señalado por presuntamente realizar tocamientos indebidos a una niña al interior de una tienda de abarrotes”, informó la dependencia estatal.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del juzgado que lo requería para responder por el delito de abuso sexual contra menores.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre la situación jurídica del acusado ni la fecha de su audiencia inicial.

Indignación social y exigencia de justicia

El caso provocó una amplia discusión en redes sociales sobre la seguridad de niñas y niños en espacios públicos, así como sobre la importancia de denunciar de manera inmediata cualquier conducta de abuso.

Especialistas en protección infantil han señalado en diversas ocasiones que la difusión de videos de cámaras de seguridad puede convertirse en una herramienta importante para identificar agresores, aunque también han advertido sobre los riesgos de compartir información personal sin validación oficial.

La rápida identificación del presunto responsable fue resultado de la presión social y de la colaboración entre ciudadanos y autoridades, según reconocieron usuarios y colectivos locales tras la detención.

En los últimos años, organizaciones civiles dedicadas a la protección de menores han insistido en reforzar protocolos de prevención, vigilancia y atención inmediata en casos relacionados con violencia sexual infantil.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

La Fiscalía estatal señaló que las investigaciones continúan abiertas y no descartó la posibilidad de integrar nuevas pruebas o testimonios relacionados con el caso.

Además, las autoridades hicieron un llamado a posibles víctimas o personas que cuenten con información adicional para acudir a presentar denuncias formales ante el Ministerio Público.

El caso permanece bajo seguimiento judicial mientras se determina la situación legal de Luis Antonio “N”, quien enfrenta acusaciones que podrían derivar en penas severas conforme al Código Penal de Jalisco.

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