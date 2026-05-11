‘Los Chapitos’ estarían negociando con EU una posible entrega, según Los Angeles Times

La posibilidad de que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa, negocien una eventual entrega con autoridades de Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en una de las investigaciones criminales más complejas y delicadas de los últimos años entre ambos países.

La revelación fue publicada por el diario estadounidense Los Angeles Times, que cita a fuentes familiarizadas con los procesos federales abiertos contra integrantes del grupo criminal fundado por Joaquín Guzmán Loera.

Según el reportaje firmado por el periodista Keegan Hamilton, los hermanos habrían mantenido contacto con autoridades estadounidenses desde hace aproximadamente un año para explorar una posible entrega negociada.

El movimiento ocurre en medio de la cooperación judicial que ya mantienen sus hermanastros, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, ambos bajo custodia de Estados Unidos tras declararse culpables de diversos cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de fentanilo.

Presión sobre Los Chapitos aumenta tras acusaciones en EU

La publicación del diario estadounidense coincide con una nueva ola de acusaciones federales en cortes estadounidenses contra presuntos operadores políticos y criminales vinculados al Cártel de Sinaloa.

Entre los nombres mencionados aparece el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado presuntamente de haber permitido operaciones del grupo criminal a cambio de respaldo político y electoral.

El documento judicial también menciona presuntos vínculos con el llamado Cártel de los Soles, organización criminal que autoridades estadounidenses relacionan con funcionarios venezolanos y con Nicolás Maduro.

Aunque Rocha Moya rechazó cualquier relación con el crimen organizado y aseguró no haber cometido delitos, las acusaciones provocaron una fuerte sacudida política en México y elevaron la tensión diplomática entre ambos países.

El secuestro de “El Mayo” Zambada

Uno de los puntos centrales de la investigación estadounidense es el caso de Ismael Zambada García, histórico líder del Cártel de Sinaloa detenido el 25 de julio de 2024 en Nuevo México.

De acuerdo con la versión difundida por su defensa, Zambada habría sido secuestrado por Joaquín Guzmán López en una propiedad cercana a Culiacán y posteriormente trasladado en avión hacia Estados Unidos para ser entregado a agentes federales.

La operación, según diversas fuentes citadas por Los Angeles Times, habría sido organizada por Iván Archivaldo Guzmán, considerado actualmente el principal líder operativo de Los Chapitos.

“El secuestro de Zambada fue una auténtica maniobra de gánsteres”, señaló una fuente cercana a las investigaciones citada por el periódico estadounidense.

El caso marcó una fractura definitiva dentro del Cártel de Sinaloa y detonó una guerra interna entre Los Chapitos y la facción de Los Mayos, encabezada ahora por Ismael Zambada Sicairos.

Desde septiembre de 2024, el conflicto provocó una escalada de violencia en Sinaloa con asesinatos, desapariciones, ataques armados y desplazamientos forzados.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar estarían negociando con EU. Ilustración creada con IA e imágenes de archivo y datos de Excélsior Digital.

Ovidio y Joaquín habrían influido en la decisión

La eventual negociación de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estaría relacionada con el rumbo judicial que siguieron sus hermanos en Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López aceptó su culpabilidad en diciembre de 2025 por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Durante la audiencia reconoció su participación en el secuestro de Zambada y confirmó su cooperación con fiscales estadounidenses.

Por su parte, Ovidio Guzmán López, extraditado en 2023, también mantiene acuerdos de colaboración judicial.

Las autoridades estadounidenses ofrecen desde 2023 una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita capturar a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán.

EU intensifica investigaciones sobre corrupción y narcotráfico

El reportaje sostiene que las recientes acusaciones revelan un nivel inédito de detalle sobre presuntas redes de corrupción política y protección criminal en Sinaloa.

Fiscales del Distrito Sur de Nueva York describen supuestos pagos mensuales a funcionarios y operaciones de intimidación electoral para favorecer a aliados políticos.

Además, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, adelantó que podrían presentarse nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos en los próximos meses.

Mientras tanto, Iván Archivaldo Guzmán permanece prófugo y enfrenta múltiples cargos federales relacionados con tráfico de drogas, armas y delincuencia organizada.

Analistas consultados por medios estadounidenses consideran que la eventual entrega de Los Chapitos podría redefinir el mapa criminal en México.

La captura o negociación de los hijos de El Chapo representaría uno de los golpes más importantes contra el Cártel de Sinaloa desde la condena de Joaquín Guzmán Loera en 2019.

Sin embargo, también podría profundizar las disputas internas entre facciones criminales y acelerar nuevos episodios de violencia en el noroeste del país.

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