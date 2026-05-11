Delitos aumentan hasta 18.9 por ciento con Gallardo Cardona en SLP

Durante la gestión de Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador de San Luis Potosí, la incidencia general de delitos se ha incrementado hasta en 18.9 por ciento, de acuerdo cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los reportes de incidencia de delitos del Fuero Común establecen que, en 2021, año en que Gallardo Cardona ganó la elección para el cargo, cerró con una cifra de 51 mil 070 delitos, la que se incrementó a 60 mil 761 ilícitos al concluir el 2023.

Actualmente la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí está a cargo de Jesús Juárez Hernández, quien asumió el cargo en mayo de 2024, tras la salida de José Luis Ruiz Contreras, quien dejó el cargo por motivos personales.

Tras ganar la elección representando a la coalición “Juntos hacemos historia”, integrada por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), Gallardo Cardona asumió el cargo en septiembre de 2021.

El reporte del Secretariado estableció que ese mes se denunciaron 4 mil 319 delitos, para el mes siguiente la Fiscalía General del estado reportó que se abrieron 4 mil 463 carpetas de investigación por delitos denunciados.

Durante noviembre se denunciaron 4 mil 255 delitos en general, y se cerró el 2021 con 4 mil 514 ilícitos, de esta forma de los 51 mil 070 ilícitos reportados, 17 mil 551 se cometieron al inicio de la gestión de Gallardo Cardona.

Para el 2022, la Fiscalía de San Luis Potosí reportó que se abrieron 55 mil 902 carpetas de investigación, para el año siguiente se alcanzó la cifra más alta de este periodo, con 60 mil 761 denuncias.

En 2024, en San Luis Potosí se denunciaron 58 mil 740 delitos en general, y el año pasado fueron 60 mil 059 delitos, lo que representa un incremento de 17.6 por ciento en comparación con el inicio de la administración de Gallardo Cardona.