Alista México nuevo envío de ayuda a Cuba; Sheinbaum mantiene rechazo a bloqueo económico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes 11 de mayo un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba con el fin de seguir apoyando a dicha nación ante el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla.

En este sentido, la mandataria aprovechó la tribuna de Palacio Nacional para reiterar la postura histórica del Estado mexicano en contra del cerco económico impuesto por la Unión Americana desde 1962.

Todo lo anterior lo mencionó la jefa de Estado en el marco de su conferencia mañanera, donde Sheinbaum Pardo informó que este lunes partirá un barco con ayuda humanitaria rumbo a Cuba, en medio de la crisis económica y energética que atraviesa el país caribeño.

“El día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria, México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo desde el primer momento en 1962 cuando se planteó el bloqueo”, declaró.

El anuncio se suma a una serie de apoyos enviados por el gobierno mexicano desde el inicio del sexenio de Sheinbaum, principalmente alimentos, leche en polvo, productos básicos e insumos considerados prioritarios para la población cubana.

La primera presidenta del país sostuvo que la posición mexicana no es nueva, sino parte de una política exterior histórica basada en la no intervención. Especial IA / Fernando Dávila

Envíos constantes de ayuda durante 2026

Desde enero de 2026, el gobierno federal ha confirmado distintos cargamentos humanitarios hacia la isla. En febrero, México envió dos buques de la Armada con más de 800 toneladas de ayuda, incluyendo alimentos y productos de higiene. Posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre un segundo cargamento integrado por casi mil 200 toneladas de víveres destinados a la población civil cubana.

Los apoyos han partido principalmente desde el puerto de Veracruz en embarcaciones de apoyo logístico de la Marina mexicana, como los buques Papaloapan y Huasteco, utilizados para transportar ayuda alimentaria y leche en polvo.

Rechazo histórico al bloqueo

El gobierno mexicano ha reiterado en diversas ocasiones su rechazo al embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de seis décadas, una política que México considera contraria al principio de autodeterminación de los pueblos.

Bajo esta premisa, la primera presidenta del país sostuvo que la posición mexicana no es nueva, sino parte de una política exterior histórica basada en la no intervención y la solidaridad internacional.

El respaldo humanitario ocurre además en un contexto complejo para Cuba, marcado por apagones, escasez de combustible, crisis alimentaria y dificultades económicas agravadas por restricciones comerciales y energéticas internacionales.

Por último y a pesar de las críticas por estas acciones, la administración federal ha sostenido que la ayuda humanitaria responde a principios históricos de la política exterior mexicana y continuará mientras exista necesidad en la isla.

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