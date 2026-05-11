“Le tienen pánico a las movilizaciones” de la CNTE, acusa Nuño Mayer

El recorte al ciclo escolar 2025-2026 “es una decisión irresponsable y frívola”, y que representa una profunda improvisación por parte del gobierno federal, desdeñó el exsecretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer.

De acuerdo con el exfuncionario federal, esta medida anunciada por el actual titular de la SEP, Mario Delgado, solo es la respuesta ante los presentes amagos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de convocar a movilizaciones masivas durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

“Me parece que refleja, en gran medida, la anatomía de los gobiernos de Morena. En primer lugar, hay una profunda improvisación pues sabíamos desde hace muchos años que venía el Mundial. El calor no es pretexto. Además de esa improvisación, está un profundo desprecio por la ley. La Ley General de Educación en al artículo 87 marca que el ciclo escolar debe tener mínimo 185 días; y el 88, el siguiente artículo, permite modificaciones pero únicamente por causas de fuerza mayor. Además, obliga a que se recupere cada uno de los días que se hayan cancelado, tampoco está en el planteamiento que hicieron el jueves”.

Y es que no es una medida sin importancia, ya que el recorte representa un 15 por ciento del total del ciclo escolar que impactará directamente a los estudiantes y a los padres de familia, principalmente a las madres trabajadores. Esto, apuntó Nuño, porque mientras los niños van a la escuela, las amas de casa dedican 40 horas en trabajos para el hogar; contrario a lo que sucede cuando los estudiantes se quedan sin clases, situación que obliga a las madres a invertir 65 horas a la semana en trabajos para el hogar.

“Esta decisión de haber recortado cinco semanas y media del calendario escolar implica perder 27 días efectivos de clases que equivalen al 15 por ciento del año escolar. Es muchísimo y el daño en los aprendizajes será muy grande, sobre todo en primaria. Y después tienes el enorme desprecio por las familias. […] ¿Quién va a dejar de trabajar?, ¿quién puede llegar tarde?, ¿quién puede de un día para otro cambiar así la dinámica de su vida? Imagínate la cantidad de niñas y niños que se van a quedar solos, la angustia de las madres, de los padres”.

Esto, apuntó Aurelio Nuño, representa un “problema brutal” el cual deja ver el desdén que tiene el gobierno federal tanto a las leyes como a las familias mexicanas y a la educación de las niñas, niños y adolescentes del país.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el extitular de la SEP consideró que la medida “no tiene pies ni cabeza” y se trata de la decisión más impopular del gobierno actual, debido a sus implicaciones negativas al desarrollo de los estudiantes y a la vida cotidiana. Ello, incluso, al considerar que se aprueben las seis semanas de vacaciones.

“Fue una reunión que llegó a una definición final. Lo que pasa es que de inmediato fue tal la reacción de protesta de todo el mundo, de las madres, padres, docentes y de la opinión pública; pues que al día siguiente, la presidenta dijo que tan solo era una propuesta, un poco -me imagino- para darse tiempo y ver qué hacían. […] Esta es, si no la más, es una de las decisiones más impopulares que ha tomado este gobierno y que han tomado los gobiernos de Morena”.

También, el político apuntó que el cambio de discurso sobre la alteración al calendario muestra “una terrible incongruencia, muestra la improvisación” ante la que señaló fue “una pésima decisión encabezada por el gobierno federal, aunque haya sido avalada por los gobiernos de los estados”.

“Me parece que es querer disculpar o tapar con algo que no, que no hace sentido y que te muestra esta terrible improvisación”.

Incluso el exfuncionario recordó lo vivido durante el Mundial del ‘86 y de las dificultades que se enfrentaron entonces ya que, a pesar de contar con poco tiempo para su preparación y venir a un escenario de recuperación tras las crisis económicas y el temblor del 85, aún así se pudo desarrollar la gresca deportiva.

“Se organizó, no tuvieron que cancelar clases, y el Mundial salió perfecto, impecable. No hubo problema de ningún tipo. ¿Y todos los niños? Yo era un niño en ese momento, disfrutamos el Mundial”.

Es por ello que, para Aurelio Nuño, no existen las condiciones suficientes para recortar el ciclo escolar, y solo pareciera que el gobierno federal “tiene pánico” a los amagos de la CNTE a movilizaciones durante el Mundial para presionar y obligar a revocar la ley del ISSSTE, “tienen que enfrentar el problema de la CNTE y no tiene que pasar el costo a los niños y a las niñas”.

“Le tienen pánico a las movilizaciones que está amenazando la Coordinadora y a los boicots. Es un problema que ellos generaron, porque con la reforma educativa los líderes de la Coordinara ya no podían obligar a los maestros a movilizarse porque ellos se ganaban su plaza. Como Morena tiró la reforma educativa, les regresaron a los líderes ese control pensando que los ayudarían a movilizar electoralmente, cosa que sí han hecho. Pero también la Coordinadora aprovechó para recuperar ese poder para chantajear a su aliado”.

Sin embargo, dijo que sería “muy ingenuo” pensar que, con la suspensión de clases, los maestros disidentes ya no saldrán a las calles, “se movilizarán menos pero aquí van a estar”.

Deserción de un millón y medio de estudiantes tras pandemia

Aurelio Nuño Mayer explicó que los efectos negativos que tendrá el adelantar la salida de los estudiantes profundizará más la merma ocasionada por la pandemia de COVID-19 en el país, “de los que ya estaban en la escuela y que se han salido de la escuela, estamos hablando de un millón y medio de niñas, niños y adolescentes. Donde se ve mayor deserción es en el bachillerato”.

“En preescolar, en 2018, la cobertura era del 72%, hoy cayó a 64%. En primaria ya teníamos el 100, bajó al 64%; en secundaria, teníamos 97%, y bajó a 93%. En bachillerato, pasamos de 85% a 74%. Esa caída, con la pandemia, se aceleró. ¿Por qué? Porque los gobiernos de Morena quitaron un programa social que se llamaba Prospera. […] Las becas que da Morena no están llegando a las zonas más marginadas del país, están llegando a zonas donde no necesariamente son donde más se necesitan”.

Asimismo, el exsecretario detalló que este retraso educativo afecta principalmente a los sectores con menos recursos, particularmente a las mujeres que enfrentan faltas de oportunidades de crecimiento en su vida, “esto tiene también un impacto no solo en la economía de los bolsillos, sino tiene un impacto en la economía nacional”.

“Estamos hablando que nada más en educación básica hay 14 millones de niños; es decir, estas hablando de que son más de 10 millones de familias que van a tener este tipo de afectación. Además, se suma a que este país no está creciendo porque no hay certidumbre a la inversión porque hay una violación permanente de la ley, y aquí hay otra. Los gobiernos de Morena pudieron tomar esta decisión sin ni siquiera preocuparse por la consecuencia jurídica de sus actos aunque estuvieran violando una ley, porque saben que controlan al Poder Judicial y que no tendrán sanción”.

Por todo lo dicho, Nuño Mayer consideró que “la única solución es que todo el país regrese al calendario como estaba”, ya que no se podrán recuperar los tiempos previstos, por ejemplo, para la aplicación de evaluaciones trimestrales así como los cursos pedagógicos que tienen que cumplir los profesores antes del inicio de clases.