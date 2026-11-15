Tamaulipas impulsa inversiones estratégicas con finanzas sanas y reducción de deuda: Américo Villarreal

Tamaulipas atraviesa una nueva etapa de desarrollo económico, respaldada por inversiones estratégicas, proyectos de infraestructura y finanzas públicas sanas que permiten ampliar la obra pública y generar mejores oportunidades para las familias, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante el programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario destacó que la ubicación geográfica, la capacidad industrial y la infraestructura logística de la entidad la colocan en una posición estratégica para aprovechar las oportunidades comerciales del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador señaló que Tamaulipas cuenta con 19 puentes fronterizos, tres cruces ferroviarios, cinco aeropuertos internacionales y tres puertos de altura: Tampico, Altamira y Matamoros. Este último comenzó recientemente operaciones de comercio exterior a través del Puerto del Norte, luego de más de dos décadas de espera.

Entre los proyectos de mayor relevancia mencionó una inversión cercana a 40 mil millones de pesos para la segunda etapa del Puerto del Norte, así como el desarrollo del campo petrolero Trión, en aguas profundas del Golfo de México, donde se contempla la perforación de 24 pozos.

Explicó que estas actividades representan oportunidades para empresas proveedoras de transporte, alimentación, mantenimiento y servicios especializados, por lo que su administración trabaja con universidades, tecnológicos e instituciones politécnicas para preparar a los profesionistas y técnicos que demandarán los nuevos proyectos.

Villarreal Anaya también destacó las inversiones en energía eólica, la ampliación de infraestructura aduanera en Nuevo Laredo y la construcción de una nueva carretera de cuatro carriles hacia Reynosa, Matamoros y el Puerto del Norte.

En materia hidráulica, mencionó la modernización de los distritos de riego 025 y 026, con respaldo del Gobierno federal, así como la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, que registra un avance cercano a 70 por ciento. A estos proyectos se suma la carretera Mante-Ocampo-Tula.

En materia financiera, el gobernador informó que durante su administración la deuda pública estatal se redujo en más de mil millones de pesos, hasta ubicarse alrededor de 14 mil 900 millones de pesos.

Añadió que las evaluadoras Fitch Ratings y HR Ratings mejoraron sus calificaciones crediticias para Tamaulipas, mientras que Moody’s y Verum mantienen sus evaluaciones.

A estas condiciones se suma un incremento acumulado de 34 por ciento en los ingresos propios del estado, sin aumentar impuestos, lo que permite disponer de mayores recursos para financiar obras y servicios públicos.

El mandatario explicó que el manejo responsable de las finanzas también ha permitido acceder a créditos con una sobretasa de 0.34 puntos porcentuales respecto de la tasa de referencia.

Destacó que durante los últimos cuatro años se han ejecutado obras en los 43 municipios, entre ellas pavimentaciones, caminos rurales, ampliaciones de redes de agua potable y drenaje, electrificación, alumbrado público y mejoramiento de escuelas.

En materia de vivienda, Villarreal Anaya señaló que Tamaulipas tiene el compromiso de construir 84 mil casas mediante el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda. De ese total, 57 mil ya cuentan con asignación y más de tres mil se encuentran en construcción en Ciudad Victoria.

Asimismo, informó que los programas federales de bienestar representan una derrama anual superior a 25 mil millones de pesos y benefician aproximadamente a 900 mil habitantes mediante pensiones, becas y apoyos para mujeres, personas con discapacidad y productores del campo.

El gobierno estatal también ha gestionado más de tres mil millones de pesos para financiar micro y pequeñas empresas, además de establecer acuerdos comerciales para incorporar productos tamaulipecos a cadenas de tiendas de conveniencia.

En cuanto a la actividad industrial, destacó que el número de empresas maquiladoras pasó de aproximadamente 850 a 950 durante su administración, aunque reconoció que algunas compañías del sector automotriz enfrentan dificultades derivadas de los cambios comerciales con Estados Unidos.

Finalmente, el gobernador sostuvo que las inversiones y el manejo responsable del presupuesto deben traducirse en empleos mejor remunerados, mejores servicios públicos y mayores oportunidades para la población, con el propósito de consolidar el crecimiento económico y el bienestar en los 43 municipios de Tamaulipas.