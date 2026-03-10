Tabasco, entre robo y asaltos durante sexenio de Javier May

Tabasco, estado gobernado por Javier May Rodríguez, sigue sufriendo las consecuencias de las actividades delictivas a las que las organizaciones criminales han estado acostumbradas en este sexenio.

A pesar de que ha habido detenidos, la administración estatal es incapaz de apoyar con alguna estrategia a la Federación para disminuir los hechos criminales de cada día.

La percepción ciudadana sigue siendo crítica. Prácticamente de 2024 a la fecha, el 95.3 por ciento de la población en Villahermosa se ha sentido insegura, superando ampliamente el promedio nacional.

El robo y asalto en calle o transporte público siguen siendo los delitos con mayor prevalencia en la entidad.

De hecho, apenas hace unos días, una balacera se registró en la colonia Gaviotas Sur de Centro, donde se reportaron detonaciones de armas en plena vía pública.

Dos hombres resultaron heridos tras ser blanco de disparos por parte de sujetos desconocidos. La ola de violencia incluye balaceras, quema de comercios, narcobloqueos y desapariciones, situando al estado como uno de los más peligrosos del país.

Javier May se distingue como uno de los gobernadores que más problemas ha enfrentado para mantener en calma a la población.

RLO