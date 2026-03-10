Arranca Competencia Internacional “Chimaltlalli 2026”

Con la participación de 13 equipos de planteles y academias militares de nueve países, este martes se realizó la Ceremonia de Inauguración de la Competencia Internacional “Chimaltlalli 2026”, encabezada por el general de Brigada Francisco Javier Zubia González, director del Heroico Colegio Militar.

Durante los próximos tres días, los cadetes participarán en diferentes ejercicios correspondientes una patrulla de operaciones en campo, con los que se evaluarán sus habilidades, resistencia física y capacidad de trabajo en equipo.

En la edición número 12 de esta competencia, que se realiza desde 2014, participan cadetes de la Academia Militar de Canadá Royal Military College de Kingston y St-Jean; de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, de Colombia, y de la Academia Militar de West Point, de Estados Unidos.

Competencia Internacional “Chimaltlalli 2026” Mateo Reyes Arellano

También están los equipos de la Academia Militar Capitán General Gerardo Barrios, de El Salvador; de la Escuela Politécnica, de Guatemala, y de la Academia Militar Francisco Morazán, de Honduras.

El Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Vaso, de Nicaragua, y la Academia Militar de República Dominicana enviaron a sus equipos correspondientes.

Por parte de México participan cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina); del Colegio del Aire de México, de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), y del anfitrión Heroico Colegio Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Declaratoria inaugural de la competencia

El cabo de cadetes Tercer Año de Zapadores Daniel Chávez Manríquez, integrante del equipo representante del Heroico Colegio Militar, fue el encargado de dar la bienvenida a los equipos en la Plaza de Maniobras del Heroico Colegio Militar.

Estamos seguros que cada uno de ustedes realizará su mejor esfuerzo, poniendo en prácticas sus habilidades físicas, mentales y su alto grado de adiestramiento, demostrando su liderazgo, fortaleza, alta moral, pasión, orgullo y tenacidad de guerreros que los caracteriza.

Competencia Internacional “Chimaltlalli 2026” Mateo Reyes Arellano

Ustedes, con su excelente desempeño, su disciplina, liderazgo y habilidades militares son dignos representantes de sus academias, pero, además, representan a la juventud militar de cada uno de sus respectivos países”, dijo el cabo Chávez Manríquez.

El general Zubia González, director del Heroico Colegio Militar, fue el encargado de realizar la declaratoria inaugural de la competencia Chimaltlalli 2026, que significa “Campo de batalla”, en lengua náhuatl.

Es motivo de gran satisfacción que militares, distinguidos como ustedes representen a cada uno de los países en esta competencia deportiva militar, y que esta experiencia sirva para demostrar el adiestramiento de los integrantes de las diferentes delegaciones y planteles”, dijo el mando castrense.

*mvg*