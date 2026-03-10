Federación ofrece apoyo a municipios más violentos tras reunión en Palacio Nacional con alcaldes

El gobierno federal ofreció a los presidentes municipales y alcaldes de los 61 municipios prioritarios en materia de seguridad fortalecer proyectos de infraestructura, los programas sociales y la atención que requieran para reducir los índices de delincuencia y la percepción de inseguridad, informaron los titulares de las demarcaciones.

Al salir del encuentro en Palacio Nacional explicaron que estuvieron presentes 17 funcionarios federales, entre secretarios de Estado y titulares del gabinete ampliado, que ofrecieron recursos y proyectos para fortalecer la estrategia de combate a las causas que generan la inseguridad.

Los alcaldes expusieron que se trata de reducir no solo los índices de delincuencia sino de la percepción de inseguridad que persiste entre la población.

Nos invitaron a trabajar en un programa de proyectos prioritarios para reducir la percepción de seguridad de inseguridad, aunque han bajado los índices de los delitos de alto y bajo impacto, hay percepción en estos municipios que venimos a esta reunión, hay percepción alta de que no se ha podido bajar al mismo tiempo que se bajan los índices”, reconoció Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo, Nuevo León.

Adolfo Cerqueda, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México dijo que los resultados en cada municipio serán evaluados por un funcionario federal.

Se establecieron enlaces por parte de cada una de las dependencias del gobierno de México con cada uno de los presidentes municipales. Hoy estamos incluidos todos los municipios prioritarios en donde por alguna razón hay alta incidencia delictiva o hay altos índices de sobrepoblación”, expuso Cerqueda.

Armando Quintero, coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, puntualizó que el gobierno federal se da este año para evaluar los alcances de este apoyo extraordinario a los municipios prioritarios.

Programas de educación, preparatorias, centros deportivos, centros culturales, programas de iluminación, senderos seguros (…) que no solamente bajen los índices delictivos, sino también la percepción (…) El plan es de aquí a fin de año. A fin de año tendremos forma de evaluar este plan”, expuso Quintero.

Entre los asistentes al encuentro estuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa; y Beatriz Olivares, titular de la Estrategia de Prevención del Delito del gobierno de México, entre otros.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz acudió al encuentro, sin embargo, ingresó por el estacionamiento de Palacio Nacional a bordo de una camioneta y se retiró por la puerta de la calle Corregidora, mientras el resto lo hizo por la calle Moneda.

Fueron 61 alcaldes presentes en el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, entre los que están:

Tijuana

Gustavo A Madero

Ciudad Juárez

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Celaya

León

Irapuato

Salamanca

Acapulco

Uruapan

Cuautla

Cuernavaca

Escobedo

García

Monterrey

Culiacán

Mazatlán

Hermosillo

Cajeme (Ciudad Obregón)

