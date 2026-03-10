Dos hombres son hallados sin vida en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey

Dos hombres fueron hallados sin vida la mañana de este día en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey, lo que provocó movilizaciones de cuerpos de emergencia y el inicio de investigaciones por parte de la Fiscalía de Nuevo León. Los hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia en Santa Catarina y en el río Santa Catarina, cerca del centro de la ciudad.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se desplegaron desde temprano para atender ambos reportes. Aunque hasta ahora no existe una relación confirmada entre los casos, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación.

Hallazgo en parque de Santa Catarina

El primer reporte se registró alrededor de las 6:07 de la mañana en un parque ubicado en el municipio de Santa Catarina, en una zona cercana a los límites con San Pedro Garza García.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar a un hombre recostado sobre el pasto, muy cerca de un área de juegos infantiles.

De acuerdo con testimonios, los residentes intentaron comunicarse con él al notar que permanecía inmóvil, pero no obtuvieron respuesta. Ante la preocupación, solicitaron la presencia de servicios de emergencia para verificar su estado de salud.

Paramédicos y personal de primeros auxilios acudieron al lugar y, tras revisar a la persona, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada mientras se daba aviso a las autoridades ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes.

Posteriormente llegaron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, peritos de la Fiscalía y personal del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recopilación de indicios.

La víctima fue identificada de manera preliminar como un hombre de aproximadamente 55 años. Según los primeros informes, vestía uniforme de trabajo con tiras reflejantes, lo que sugiere que podría desempeñarse como obrero o trabajador de servicios o construcción.

En un primer análisis realizado en el sitio, las autoridades no detectaron señales evidentes de violencia física. Por ello, una de las hipótesis iniciales apunta a que la causa de muerte podría estar relacionada con un problema de salud o muerte natural.

Sin embargo, la autopsia determinará con precisión las causas del fallecimiento.

Cuerpo localizado en el río Santa Catarina

Mientras el primer caso aún era procesado por peritos, un segundo hallazgo movilizó nuevamente a las corporaciones de emergencia.

El reporte ocurrió en el río Santa Catarina, a la altura del Puente del Papa y la avenida Juárez, en el centro de Monterrey.

Trabajadores que realizaban labores de mantenimiento y pintura en el puente fueron quienes detectaron el cuerpo.

Según los testimonios iniciales, los empleados observaron a un hombre sin movimiento junto a una de las vigas o soportes de la estructura, por lo que dieron aviso inmediato a los cuerpos de rescate.

Elementos de la Cruz Roja y Protección Civil acudieron al sitio y confirmaron que el hombre, de aproximadamente 35 años, ya no presentaba signos vitales.

Dudas sobre posible agresión

La zona fue resguardada para permitir el trabajo de agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía, quienes iniciaron el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al anfiteatro correspondiente.

En un principio se manejó la posibilidad de que se tratara de un caso de suicidio, ya que en ese punto del río Santa Catarina se han registrado incidentes similares en el pasado.

No obstante, durante la revisión inicial surgieron elementos que abrieron nuevas líneas de investigación.

De acuerdo con reportes preliminares:

La posición del cuerpo

La presencia de manchas de sangre en el lugar

generaron dudas entre los investigadores, quienes no descartan que el hombre haya sido víctima de una agresión previa.

La víctima vestía una playera negra y, hasta el momento, no ha sido identificada oficialmente. Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones

Ambos casos permanecen bajo investigación mientras peritos realizan los análisis forenses correspondientes.

Las causas exactas de muerte

La posible participación de terceros

Si existe algún vínculo entre ambos hechos

La jornada dejó una intensa actividad de corporaciones de seguridad y emergencia en el área metropolitana de Monterrey, con operativos y diligencias periciales en distintos puntos de la ciudad para esclarecer lo ocurrido.

