Tapir capturado con un lazo sigue grave por el estrés que le provocaron

El Tapir Centroamericano (Tapirus bairdii), trasladado de Las Choapas, Veracruz, al Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se mantiene delicado de salud, debido a las lesiones y el estrés que le provocaron los habitantes del Ejido Coatzintla, que lo capturaron con un lazo, cuando se acercó a sus cultivos de maíz.

En una tarjeta informativa, el ZooMAT dio a conocer que durante las últimas horas, el ejemplar silvestre comenzó a aceptar pequeñas cantidades de alimento como fruta, concentrado especial y ramoneo de plantas nativas propias de su dieta.

Asimismo, ha ingerido agua y electrolitos que contribuyen a mantener su hidratación; sin embargo, como resultado de las valoraciones médicas, se confirmó que el ejemplar presenta diversas lesiones en distintas zonas del cuerpo, algunas de ellas de consideración, asociadas al proceso de sujeción y al manejo previo al que fue sometido. A ello se suma un estado general comprometido derivado del estrés fisiológico y del desgaste que presentaba al momento de su rescate" precisó.

El ZooMAT explicó que entre las lesiones identificadas en el Tapir, especie "En Peligro de Extinción", de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059, se encuentran áreas con desprendimiento superficial de piel, particularmente en cuello y extremidades, que requieren manejo médico constante.

De igual manera, se detectó que el ejemplar presenta conjuntivitis, edema periocular y la presencia de una úlcera en el ojo izquierdo, condiciones que también se encuentran bajo tratamiento por parte del equipo veterinario.

Actualmente recibe tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios, además de limpieza y desinfección permanente de las heridas para prevenir complicaciones", indicó.

El Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, subrayó que "debido a la naturaleza de las lesiones y al estado general en el que fue recibido, su condición se mantiene delicada, por lo que los próximos días serán fundamentales para evaluar su evolución".

Agregó que el ejemplar permanece bajo vigilancia médica continua las 24 horas del día, monitoreando de forma constante su evolución clínica y su respuesta al tratamiento.

El Tapir Centroamericano capturado por pobladores de Las Choapas, Veracruz Foto: ZooMAT

Fue capturado para que no se comiera el maíz

Los próximos días serán clave para evaluar su evolución clínica y su respuesta al tratamiento”, informó el ZooMAT.

Explicó que tras el ingreso a sus instalaciones, “el ejemplar permanece bajo observación y atención de nuestro equipo médico veterinario, donde se han iniciado las valoraciones clínicas necesarias para atender las lesiones y el estado físico en el que fue localizado.

Se trata de un ejemplar proveniente de vida silvestre que presenta una condición física comprometida y un estado general delicado, por lo que actualmente recibe manejo especializado, cuidados y monitoreo permanente”.

El Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, detalló que continúa trabajando junto a las autoridades ambientales para brindar atención a ejemplares de fauna silvestre que llegan en condiciones de vulnerabilidad, con el compromiso de ofrecerles cuidado y, cuando es posible, una segunda oportunidad de vida.

Al respecto, el conservacionista chiapaneco, Efraín Orantes Abadía, destacó que lo sucedido en Las Choapas “vuelve a recordarnos una realidad dolorosa: en pleno siglo XXI, aún seguimos capturando o matando fauna silvestre por miedo, desconocimiento o simple indiferencia".

En sus redes sociales, subrayó que el Tapir no es un animal peligroso, al contrario, es uno de los grandes jardineros del bosque, una especie fundamental para la regeneración de nuestras selvas.

Duele ver estos casos porque evidencian que todavía falta mucho por hacer en educación ambiental y respeto por la vida silvestre.

Ojalá que este ejemplar logre superar el estrés de la captura y el traslado. Y ojalá también que, después de su valoración, pueda ser reintegrado a un sitio seguro, donde vuelva a encontrarse con los de su especie y caminar libre por el bosque, como siempre debió hacerlo", manifestó.

Profepa agradece captura

En lugar de anunciar una investigación y presentar una denuncia penal, para deslindar responsabilidades, por la captura y lesiones al Tapir Centroamericano, especie “En Peligro de Extinción”, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059-SEMARNAT-2010), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “agradeció” y “reconoció” al Ejido Coacoatzintla y a las autoridades de Las Choapas, por el “rescate” y traslado de este ejemplar para su rehabilitación.

Agradecemos y reconocemos al Ejido Coacoatzintla, a las autoridades de #LasChoapas y a los investigadores de Ecosur, pues gracias a su rápida respuesta, se logró coordinar el trabajo necesario para el rescate y traslado de este mamífero para su rehabilitación”, indicó en la red social X.

