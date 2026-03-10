Detienen en Nayarit a presunto implicado en difusión de material sexual con menores

Tras una investigación que se extendió por varios meses y que incluyó labores de inteligencia en internet, la Fiscalía General de la República (FGR) logró identificar y detener a Carlos Fernando 'N', señalado por su probable participación en delitos relacionados con la trata de personas en su modalidad de difusión de imágenes de carácter sexual en las que aparecen menores de edad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el detenido, de 31 años, presuntamente utilizaba un alias para operar en la red y compartir fotografías que muestran el abuso sexual de tres niñas preadolescentes.

Las indagatorias comenzaron en 2023, cuando autoridades federales detectaron la circulación de este material a través de distintas plataformas digitales. A partir de ese momento se inició un seguimiento que permitió ubicar el punto desde donde se realizaban las publicaciones.

Los datos recabados llevaron a los investigadores hasta el municipio de Tuxpan, Nayarit, donde presuntamente Aguilar González operaba y distribuía las imágenes.

Con la información reunida, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de esa localidad.

Durante el operativo fue detenido el sospechoso y se aseguraron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos dos memorias micro SD, teléfonos celulares, una unidad de almacenamiento, tres discos duros, dos computadoras portátiles y dos tabletas electrónicas, además de prendas de vestir y otros objetos que ahora forman parte de la investigación.

Peritajes realizados por especialistas en medicina y psicología forense permitieron establecer que en al menos siete de las imágenes difundidas aparecen personas menores de 18 años de edad.

Con estos elementos, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó la audiencia correspondiente ante un juez de control, quien determinó vincular a proceso al imputado.

El juzgador también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Mientras se llevan a cabo las diligencias, Carlos Fernando 'N' permanecerá recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 4, El Rincón, ubicado en Tepic, Nayarit.

De acuerdo con el marco legal vigente, la persona mencionada se presume inocente hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad mediante una sentencia condenatoria.

