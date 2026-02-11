Lanzan carta compromiso para candidatos a titular de ASF

Ex funcionarios y especialistas que integran el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción A.C. convocaron a los aspirantes a la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a comprometerse a foros de consulta y a rechazar la reelección.

En conferencia de prensa, el ex auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, dio a conocer la carta que presentarán a los candidatos al cargo que se inscriban una vez que la Cámara de Diputados haga la convocatoria el próximo miércoles 18 de febrero.

El principal compromiso consiste en organizar foros con expertos en fiscalización y activistas ciudadanos en favor de la rendición de cuentas, a fin de identificar para la ASF “un nuevo marco de actuación que garantice independencia, legalidad, eficacia y trasparencia en su funcionamiento”.

Exfuncionarios y especialistas del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción posan tras presentar la carta compromiso a los aspirantes a la titularidad de la ASF. Excélsior

Lozano Dubernard, quien renunció a su cargo en la Auditoria cuando el titular, David Colmenares, cambió el reglamento interno para evitar que los demás funcionarios de la institución presentaran denuncias en casos de corrupción, hizo ayer una dura crítica a su gestión de ocho años que concluirán en marzo y a cualquier intento de que sea reelecto.

El ex responsable de Cumplimiento Financiero en la ASF señaló que ésta se encuentra atrapada por su titular en una fiscalización sin consecuencias; con atraso brutal en los casos de corrupción. “Es un auditor queda bien: no le gusta incomodar; nos han dicho que se privilegia la prevención, pero la tarea de la Auditoría es sancionar”.

Expuso Lozano Dubernard que los actos de corrupción son planeados y anticipados, por lo que no es viable pretender que éstos se inhibirán con capacitación a los servidores públicos.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Colmenares pueda reelegirse, pues la legislación actual lo permite, el especialista comentó que podría darse ante un supuesto cobro de favores. “Puede ser elegible por conveniencia”, lamentó.

Advirtió el exfuncionario de la ASF que es tan relevante la tarea que la institución que, cuando alguien busca ejercer sus facultades constitucionales, “hay presiones fuertes: yo recibí amenazadas”, contó.

Por su parte, la ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, pidió a la Cámara de Diputados que “saquen las manos de sus intereses políticos y partidistas (del proceso, a iniciar dentro de una semana); no queremos cuates, no queremos cuates, no queremos compitas, no queremos familiares, queremos gente que cuide el dinero del pueblo de México, con perfiles técnicos, idóneos”.

CARTA DE COMPROMISOS

-Foros de consulta para identificar un nuevo marco de actuación de la ASF.

-Eliminar la reelección del auditor.

-Restablecer el Consejo de Dirección y de la Unidad de Auditoría Interna y Evaluación de la Gestión de la ASF.

-Eliminar, rectificar o ratificar las acciones de fiscalización.

-Regresar las atribuciones que permiten a los auditores especiales elaborar denuncias.

-Impulsar la coordinación efectiva de la ASF con el resto de las instituciones del sistema anticorrupción.

-Reconocer a la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación como aliados estratégicos del combate a la impunidad.

