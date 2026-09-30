T-MEC exige a empresas conocer el origen de sus insumos para conservar beneficios arancelarios

Para las empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos, cumplir con el T-MEC implica que la trazabilidad comience mucho antes de que una mercancía llegue a la aduana. No basta con identificar que un producto fue fabricado o ensamblado en México: las compañías necesitan conocer el origen de los materiales y componentes que lo integran y demostrar las reglas de origen aplicables.

Actualmente, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2025 las importaciones estadounidenses de bienes provenientes de México alcanzaron 534.3 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones hacia México sumaron 337.3 mil millones.

En este contexto, las reglas de origen se han convertido en un elemento estratégico, ante la revisión del Tratado durante 2026, donde México y Estados Unidos han puesto sobre la mesa reglas para bienes industriales y temas relacionados con automóviles, acero y aluminio.

"Creo que México va a tener varios retos, sobre todo algunos sectores de energía, autopartes y laboral", señaló Silvia Armendáriz Bárcenas, encargada de Cumplimiento para México de Livingston International; empresa aduanera con servicios de consultoría en comercio exterior , administración de comercio global y necesidades logísticas.

El reto consiste en determinar si los componentes permiten que el producto sea considerado originario. El análisis debe comenzar desde la lista de materiales: identificar cada componente, conocer su clasificación arancelaria y país de origen, revisar la información de proveedores y aplicar la regla específica.

Esto cobra importancia cuando se incorporan materiales de terceros países, pues pueden modificar el cálculo de contenido regional o afectar la elegibilidad para recibir trato arancelario preferencial.

El sector automotriz ejemplifica esta complejidad. Para vehículos ligeros, el T-MEC establece un requisito de 75 % de contenido de valor regional para acceder al trato preferencial, frente al 62.5 % del TLCAN. También existen requisitos para componentes y condiciones relacionadas con acero, aluminio y contenido de valor laboral.

"Más que perder inversiones, creo que la inversión tendría que cambiar el rumbo. El desarrollo de la proveeduría local va a ser un punto fundamental después de esta renegociación", explicó Armendáriz Bárcenas.

La transformación de las cadenas de suministro obliga a revisar procesos y la composición de la red de proveedores. Incrementar el contenido regional puede reducir riesgos ante modificaciones de las reglas de origen y fortalecer la integración productiva de México con Estados Unidos y Canadá.

El T-MEC permite que la certificación de origen sea realizada por el importador, exportador o productor y no exige un formato único. Sin embargo, la empresa debe contar con elementos para acreditar el cumplimiento y conservar la documentación durante al menos cinco años.

Importadores y exportadores deberán pasar de un modelo reactivo a uno preventivo: mapear proveedores y componentes, actualizar certificaciones, revisar clasificaciones arancelarias, documentar cambios en materiales y procesos y establecer controles.