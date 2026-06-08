Suspenden clases y actividades en municipio de Chihuahua por balacera

Carlos Coria Rivas

Habitantes del municipio de Carichí, en Chihuahua, vivieron un domingo de pánico y zozobra por los enfrentamientos armados que sostuvieron durante horas grupos armados de los cárteles de La Línea y Gente Nueva (Juárez y Sinaloa, respectivamente).

Este lunes amanecieron con vehículos y viviendas calcinadas, y la Presidencia Municipal cerrada igual que todas las escuelas.

El presidente municipal de Carichí, Alejandro Gutiérrez, difundió un mensaje en las redes de internet, anunciando a los habitantes de Carichí la suspensión total de actividades públicas y escolares ante la gravedad de la situación violenta generada por los narcotraficantes.

Dijo además para dar tranquilidad a los habitantes de la cabecera municipal donde se concentró la violencia, que ya hay fuerzas estatales , federales y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para contener a los criminales, pero les sugirió evitar salir de sus viviendas si no es necesario.

Las autoridades reportaron daños materiales considerables como una vivienda con múltiples impactos de bala y un vehículo destruido, otros dos vehículos incendiados en las calles de la cabecera municipal, además de una troca sobre la carretera a Carichí en la zona conocida como "La Finca".