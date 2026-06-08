Suspenden clases y actividades en municipio de Chihuahua por balacera
Habitantes de Carichí, vivieron un domingo de pánico por los enfrentamientos armados que sostuvieron durante horas grupos criminales, que derivó en la suspensión de actividades.
Carlos Coria Rivas
Habitantes del municipio de Carichí, en Chihuahua, vivieron un domingo de pánico y zozobra por los enfrentamientos armados que sostuvieron durante horas grupos armados de los cárteles de La Línea y Gente Nueva (Juárez y Sinaloa, respectivamente).
Este lunes amanecieron con vehículos y viviendas calcinadas, y la Presidencia Municipal cerrada igual que todas las escuelas.
El presidente municipal de Carichí, Alejandro Gutiérrez, difundió un mensaje en las redes de internet, anunciando a los habitantes de Carichí la suspensión total de actividades públicas y escolares ante la gravedad de la situación violenta generada por los narcotraficantes.
Dijo además para dar tranquilidad a los habitantes de la cabecera municipal donde se concentró la violencia, que ya hay fuerzas estatales , federales y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para contener a los criminales, pero les sugirió evitar salir de sus viviendas si no es necesario.
Las autoridades reportaron daños materiales considerables como una vivienda con múltiples impactos de bala y un vehículo destruido, otros dos vehículos incendiados en las calles de la cabecera municipal, además de una troca sobre la carretera a Carichí en la zona conocida como "La Finca".