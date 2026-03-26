La SEP impulsa estrategia para frenar el abandono escolar 

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que las escuelas deben consolidarse como el centro de la comunidad y asumir los problemas del alumnado para evitar su desvinculación, en línea con la Nueva Escuela Mexicana impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el Foro Nacional “¡Te extrañamos en el salón!”, señaló que es necesario fortalecer la cultura de paz en los planteles, garantizar entornos seguros y priorizar el desarrollo de habilidades socioemocionales ante los contextos de violencia, incluidos los que se generan en redes sociales.

En presencia del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, Delgado Carrillo señaló que se debe garantizar que las y los estudiantes quieran asistir a la escuela porque la perciben como un espacio seguro, de convivencia, donde construyen redes de amistad y vínculos afectivos que los hacen sentirse bien.

Esa es la estrategia por la que apuesta la Presidenta de México para erradicar la violencia en el país desde las escuelas, porque si en los planteles se fomentan relaciones de respeto, la resolución pacífica de conflictos y una cultura de paz, serán las nuevas generaciones quienes rechacen la violencia. Por ello, destacó la importancia de este foro para reflexionar más allá de las actividades cotidianas y lograr una mayor permanencia escolar, evitando el abandono.

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Delgado Carrillo envió sus más sentidas condolencias y solidaridad a familiares, amistades y a la comunidad escolar de la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como a los deudos de la maestra María del Rosario Sagrero y de Tatiana Madrigal Bedoya, quienes perdieron la vida en un acto violento que debe llevarnos a la reflexión colectiva.

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que el abandono escolar no es un hecho repentino, sino un proceso gradual de desvinculación asociado a factores como presiones económicas, contextos familiares complejos y entornos adversos. Enfatizó que, en el ciclo escolar pasado, la matrícula en Educación Básica superó los 23 millones de niñas, niños y adolescentes, con una tasa de abandono prácticamente nula en primaria (0.6 %) y con incrementos significativos en la transición de secundaria a Educación Media Superior.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, comentó que la política “Te extrañamos en el salón”, prioriza el vínculo comunitario y el contacto directo entre estudiantes y docentes, con acciones como tutorías, ajustes en control escolar y una política activa de retorno. Destacó que, en un primer ejercicio, se logró el regreso de poco más de 4 mil estudiantes; mientras que, en el segundo periodo, del 2 al 13 de marzo, se trabajó en 9 mil 507 escuelas —96 % públicas y 4 % privadas—, con una matrícula reportada de más de 2.9 millones de estudiantes.

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El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, afirmó que el foro responde a la convicción de que ningún joven debe quedarse fuera de la escuela por causas que pueden resolverse como sociedad.

Destacó que es fundamental escuchar al magisterio para construir acuerdos y avanzar hacia una estrategia nacional de permanencia escolar con enfoque de justicia social, sentido humano y responsabilidad institucional.

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