Suspenden clases en Coahuila por llegada de masa de aire polar

Ante las condiciones climatológicas adversas que se pronostican con la llegada de una nueva masa de aire polar a diversas regiones de Coahuila, se determinó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos en las regiones, norte, carbonífera y centro-desierto para este lunes 26 de enero.

Comunicado de suspensión de clases Foto: Especial

La Secretaría de Educación del estado informó que para las regiones sureste y laguna, se recorre el horario de entrada a clases presenciales de los niveles de primaria y secundaria para las 9:00 horas.

Las medidas buscan salvaguardar el bienestar físico de los alumnos, padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo.

En lo que se refiere a las escuelas particulares se aplicarán sus propios criterios, manteniendo comunicación cercana al respecto con sus alumnos y padres de familia.

jcp