Detienen a abuelo por abusar de su nieta durante 5 años en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a un hombre identificado como A.P.T., acusado de violación equiparada contra su nieta, en hechos ocurridos en San Juan Lalana, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

La dependencia informó que la captura se realizó mediante la ejecución de una orden de aprehensión, derivada de investigaciones ministeriales realizadas con perspectiva de infancia.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la agencia de policía de Arroyo Cacao, municipio de San Juan Lalana, distrito de Choapam.

Agresiones habrían iniciado cuando la víctima tenía cinco años

Según la carpeta de investigación, la menor habría sido agredida sexualmente en distintas ocasiones desde que tenía cinco años de edad y hasta cumplir los diez.

La Fiscalía señaló que el imputado presuntamente se valió de su parentesco y de la relación de confianza con la víctima, al ser su abuelo, para cometer las agresiones. Además, habría emitido amenazas para evitar que denunciara los hechos.

Tras la presentación de la denuncia, la Vicefiscalía Regional de la Cuenca inició las indagatorias correspondientes, que permitieron integrar la carpeta de investigación y solicitar la orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

Una vez obtenida la orden, elementos de la Fiscalía ejecutaron el mandato judicial y pusieron al detenido a disposición del juez competente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Investigación con perspectiva de infancia

La FGEO indicó que las diligencias se realizaron bajo protocolos especializados en atención a víctimas menores de edad, con el fin de garantizar su protección y evitar la revictimización.

La institución reiteró que entre sus ejes rectores se encuentra garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes, a través de áreas especializadas en la procuración de justicia.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado si existen otras denuncias relacionadas con el mismo imputado.

¿Qué penas contempla Oaxaca por el delito de violación?

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Oaxaca, el delito de violación se sanciona, en términos generales, con penas que van de ocho a veinte años de prisión, además de multa y la obligación de reparar el daño.

La legislación establece que comete violación quien realiza cópula mediante violencia física o moral. La pena puede incrementarse cuando se acreditan circunstancias agravantes previstas en la norma.

En el caso de la violación equiparada, la ley contempla sanciones cuando la víctima es menor de edad, no tiene la capacidad para comprender el hecho o no puede resistir la conducta. En estos supuestos, las penas pueden ser mayores que en la modalidad simple.

Asimismo, el Código Penal prevé aumentos en la sanción cuando el agresor tiene una relación de parentesco, confianza o autoridad sobre la víctima, como ocurre en casos donde existe vínculo familiar directo. También se consideran agravantes la reiteración de la conducta o la existencia de otras circunstancias que incrementen la responsabilidad penal.

La determinación final de la pena corresponde a la autoridad judicial, que debe valorar la clasificación jurídica del delito y las agravantes acreditadas dentro del proceso penal.

RLO