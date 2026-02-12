Aumentan a 9 mil 351 los casos de sarampión en México

Los contagios de sarampión en México aumentaron a 9 mil 351 debido a que en las últimas 24 horas ocurrieron 164 nuevos casos, informó la Secretaría de Salud.

En su informe añadió que la cifra total va incluyendo los pacientes que se han reportado en lo que va del año, por tanto, del 1 de enero al 12 de febrero, se registraron 2 mil 919 contagios.

Cabe señalar que del lunes al jueves de esta semana se sumaron a la contabilización 452 casos, es decir más de 110 por día.

El grupo de edad con el mayor número de pacientes es de 1 a 4 años, seguido de los menores de 5 a 9 años y en tercer sitio las personas de 25 a 29 años.

¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES CON MÁS CONTAGIOS?

Con mil 701 contagios, Jalisco, continuó encabezando la lista de las 5 entidades que concentran el mayor número en 2026.

Le siguieron:

Chiapas con 296 casos

Ciudad de México con 170

Sinaloa con 150

Puebla con 70

MUERTES POR SARAMPIÓN

Desde el martes 10 de febrero, fecha en que se publicó la sumatoria de nuevos decesos, no se han registrado más muertes.

Por tanto, hasta este último reporte, las defunciones acumuladas en el periodo 2025-2026 ascienden a 28, las cuales están distribuidas en 7 estados:

Chihuahua: 21 muertes

Jalisco: 2

Sonora: 1

Durango: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 1

¿Cómo evitar el sarampión?

En un entorno donde un enfermo contagia a 18 personas, las medidas básicas resultan insuficientes ante un virus aéreo. La inmunización grupal protege a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Así es posible evitar el sarampión, según la Secretaría de Salud (Ssa) y el IMSS:

Regla de oro: La vacuna triple viral garantiza una protección del 97% con dos dosis. Esta medida genera una inmunidad que resguarda a la persona de por vida contra el virus.

Soporte médico: No existe una cura antiviral específica, pero se recomienda el uso de dosis altas de Vitamina A. Este tratamiento de apoyo reduce drásticamente el riesgo de secuelas.

Aislamiento estricto: El paciente debe permanecer en casa hasta cinco días después del brote. En hospitales se requieren mascarillas de alta eficiencia porque el virus burla las protecciones normales.

Acción de emergencia: Recibir la vacuna en las primeras 72 horas tras una exposición puede evitar el desarrollo de la enfermedad. Esta medida suaviza los síntomas si el contagio ya ocurrió.

JCS