Suprema Corte ordena que la UNAM haga gratuitos los cursos obligatorios de titulación

Por mayoría de siete votos, el pleno de la Suprema Corte resolvió que todos los cursos obligatorios para el proceso de titulación en la UNAM deberán ser gratuitos, para dar cumplimiento a lo que establece el primer párrafo del Artículo 3 de la Constitución.

Esta medida impactará en las finanzas de la Máxima Casa de Estudios y, a partir de su entrada en vigor, que dejará de percibir ingresos por cursos extracurriculares que imparta, como requisito para el proceso de la titulación de sus estudiantes.

Además, con su resolución, de siete votos a favor del proyecto elaborado por el ministro presidente de la Corte, ministro Hugo Aguilar Ortiz, todos los estudiantes que se amparen en contra del pago de cursos para la titulación, podrán recibir la protección de jueces.

LICENCIADO

En la sesión se resolvió el proyecto del amparo en revisión 527/2025, promovido por un estudiante de la licenciatura en Derecho, en la modalidad de Universidad Abierta, de la Facultad de Derecho de la UNAM.

El alumno, el 1 de marzo de 2025 realizó el pago de 3 mil pesos por concepto del Curso de Comprensión de Lectura para liberar el requisito de titulación de los Planes de Estudio 2117 y 2125, impartido por la Coordinación de Idiomas de la propia Facultad.

Por considerar que este cobro es discriminatorio y vulnera su derecho a una educación superior gratuita, el estudiante presentó un amparo, que inicialmente se le negó, debido a que un juez consideró dejarlo sin materia por inexistencia de la omisión de garantizar el aprendizaje de una lengua extranjera y porque el cobro no contravenía la gratuidad en la educación superior.

