Catea FGR vivienda y detiene a dos; asegura material bélico en NL

Un cateo ejecutado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León dejó dos hombres detenidos, así como el aseguramiento de material bélico y drogas.

La dependencia federal informó que la intervención se realizó en un domicilio ubicado en la calle Andrés Montoya, en la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Escobedo.

Dinero en efectivo asegurado durante un cateo realizado por la FGR en un domicilio de la colonia Nueva Esperanza, en Escobedo, Nuevo León, como parte de una investigación federal. FGR

Los detenidos fueron identificados como José “N” y Juan “N”. En el lugar se aseguraron 204 gramos con 600 miligramos de cocaína en piedra, cinco cartuchos para arma de fuego, dos básculas grameras, seis mil 450 pesos y cuatro teléfonos celulares.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Fuerza Civil apoyaron en el resguardo perimetral del inmueble.

El lugar quedó asegurado y, junto con las personas detenidas, los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal, que continúa con la integración de la carpeta de investigación.

