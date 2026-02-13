¿Qué contiene la vacuna del sarampión? Así es como logra fortalecer el sistema inmune

El sarampión podría desencadenar complicaciones graves en los individuos que carecen de la inmunización. La vacuna universal es una herramienta gratuita capaz de frenar los contagios y las muertes prevenibles.

La vacuna contra el sarampión es la única forma de evitar los contagios. Canva

¿De qué está hecha la vacuna contra el sarampión?

Los frascos contienen biológicos elaborados con virus vivos atenuados (debilitados), una tecnología segura y probada. Se utilizan la Triple Viral (SRP) y la Doble Viral (SR) para proteger a niños y adultos.

Estas formas debilitadas entrenan al sistema inmune sin causar la enfermedad en personas sanas. El cuerpo reconoce al invasor y fabrica defensas, actuando como un simulacro avanzado para las células.

Esto es lo que contiene la vacuna contra el sarampión, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa):

Triple Viral (SRP) : Contiene virus atenuados de sarampión, rubéola y parotiditis para el esquema infantil.

Doble Viral (SR) : Se compone de virus de sarampión y rubéola; es ideal para adolescentes y adultos.

Seguridad: Fabricadas bajo estándares internacionales para minimizar riesgos y maximizar la respuesta.

La vacuna puede incluir trazas de gelatina o neomicina, dato relevante para personas con alergias severas. La transparencia en los componentes asegura una aplicación responsable.

El sarampión puede prevenirse con un esquema de vacunación completo. Canva

¿Cómo actúa cada dosis de la vacuna del sarampión?



La inmunidad requiere puntualidad y se perfecciona con el tiempo mediante dos momentos clave. Alcanzar una cobertura nacional del 95% evita que el virus encuentre huéspedes donde alojarse.

La primera dosis despierta al sistema, mientras la segunda consolida una memoria de defensa que perdura. Así es como actúa cada dosis de la vacuna contra el sarampión, según la Ssa y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

Protección inicial: La primera dosis ofrece un 93 % de seguridad . Se administra para iniciar la generación de anticuerpos específicos.

La primera dosis ofrece un . Se administra para iniciar la generación de anticuerpos específicos. Refuerzo necesario: La segunda dosis garantiza un 97 % de protección . Consolida la inmunidad y cierra las brechas de riesgo existentes.

La segunda dosis garantiza un . Consolida la inmunidad y cierra las brechas de riesgo existentes. Impacto clínico: Previene complicaciones severas y secuelas permanentes asociadas al virus salvaje.

Completar el esquema garantiza el éxito preventivo, especialmente ante la detección de grupos vulnerables con registros incompletos. La constancia en la inmunización representa la única ruta para extinguir la circulación viral.

El virus del sarampión está debilitado para usarse en la vacuna. Canva

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión?

Las reacciones suelen ser leves y se vigilan como eventos supuestamente atribuibles a la vacunación. El organismo comunica que trabaja para crear su barrera defensiva; en la gran mayoría de los casos, no existe razón para la alarma.

Existen situaciones específicas donde se debe posponer la aplicación para garantizar la seguridad de los individuos. El personal sanitario evalúa cada caso para determinar si es el momento idóneo para el procedimiento.

Estos son los efectos secundarios y precauciones, de acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE):

Precauciones: No debe aplicarse si existe fiebre moderada o grave; se requiere esperar a la recuperación total.

No debe aplicarse si existe fiebre moderada o grave; se requiere esperar a la recuperación total. Contraindicaciones: Es necesario evitarla durante el embarazo y en personas con alergia grave a la neomicina o a la gelatina.

Es necesario evitarla durante el embarazo y en personas con alergia grave a la neomicina o a la gelatina. Vigilancia: Cualquier evento adverso ocurrido en los primeros 30 días tras la inyección debe notificarse al personal médico.

La vacuna del sarampión evita que los contagios aumenten. Canva

¿Cuándo y dónde vacunarse contra el sarampión?

El esquema ha evolucionado para proteger a los bebés con mayor prontitud mediante fechas precisas. La inyección subcutánea se realiza en el brazo izquierdo y se encuentra disponible en todas las instituciones públicas de salud.

Se llevan a cabo campañas de recuperación para quienes presentan rezagos en su historial clínico. Acudir con la Cartilla Nacional de Salud facilita el seguimiento y asegura que el registro esté siempre actualizado.

A estas edades se recomienda recibir la vacuna, según el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA):

Primera dosis : Se debe aplicar obligatoriamente al cumplir los 12 meses de edad del infante.

Segunda dosis: Se aplica a los 18 meses para nacidos tras julio 2020 o a los 6 años para nacidos antes.

Adultos: Se recomienda la dosis de SR para personas sin antecedentes, viajeros o trabajadores de turismo.

Ubicación : Unidades del IMSS, clínicas del ISSSTE y centros de salud de la Secretaría de Salud.

La página oficial “¿ Dónde me vacuno ?”, sirve para consulta en línea los centros habilitados con existencias del biológico.

Al recibir las dosis, el organismo adquiere la capacidad de neutralizar al invasor antes de que este provoque daños irreversibles en pulmones o cerebro.