Suman 54 decesos y más de 3 mil casos de influenza estacional

En lo que va de la presente temporada invernal que inició en octubre de 2025, México ha registrado 3 mil 656 contagios y 54 fallecimientos por influenza estacional, los cuales, fueron confirmados por pruebas de laboratorio.

En su reporte con corte al 19 de enero de este año, la Secretaría de Salud señaló que el 48.5 % de las infecciones fueron por influenza A (H1N1), el cual es el subtipo viral de mayor circulación.

El 39.6 % por influenza A (H3N2); el 9.1 % de los casos ocurrieron por influenza A, y el 2.8 % por influenza B.

Los tres grupos más afectados fueron los niños de 1 a 4 años con el 9.7 % de las infecciones.

Le siguió la población de 5 a 9 años con el 8.2 % y en tercer sitio se ubicaron los adultos de 25 a 29 años con el 7.6 % de los casos.

“En la temporada estacional 2025-2026, hasta el corte de información, se observa una circulación viral principalmente de influenza A (H1N1), y en menor proporción de influenza B e influenza A. El índice de positividad acumulado al corte de esta semana es de 12.5%”, señaló la dependencia.

¿Qué entidades reportan más casos de influenza?

De las 5 entidades con más contagios, la dependencia federal indicó que con 945 reportes, la Ciudad de México fue la que registró el mayor número.

Le siguieron: Estado de México con 412; Nuevo León con 266; Puebla con 229 e Hidalgo con 204.

Muertes por influenza estacional

En lo que va de la temporada invernal, se confirmaron 54 defunciones por influenza estacional en el país.

La Secretaría de Salud explicó que los decesos estuvieron distribuidos principalmente en los estados de Puebla, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León y Ciudad de México.

Covid-19 suma 3 muertes

Con respecto a las infecciones respiratorias por covid-19, al corte del 19 de enero, se notificaron 7 mil 130 casos sospechosos de los cuales 49 fueron confirmados. A esta situación, se sumaron 3 muertes: una en Chihuahua, otra en Nuevo León y una más en Puebla.

La autoridad sanitaria expuso que el 67.3 % de las personas que fueron reportadas con coronavirus necesitaron hospitalización.

Detalló que por grupos de edad los más afectados fueron las personas mayores de 90 a 94 años, seguido de los niños de 1 a 4 años.

Las entidades de residencia con mayor número de casos de Covid-19 fueron Ciudad de México, Aguascalientes, Hidalgo, Zacatecas y Sonora.