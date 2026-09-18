Sujetos saquean secundaria en Tlaxcala y dejan a alumnos sin equipo de cómputo

En Tlaxcala, vacían salón de cómputo de la Técnica 24 en la comunidad de Villa Alta, en el municipio de Tepetitla.

Fue la madrugada de este viernes cuando delincuentes aprovecharon para vaciar el taller de cómputo, dejando a los alumnos sin equipos para iniciar sus clases de cómputo en las primeras horas de este viernes.

Padres de familia que integran el Comité realizaron el recuento inicial: los ladrones se llevaron 26 computadoras y seis proyectores. Este valioso botín no solo representa una cuantiosa pérdida económica, sino que paraliza las actividades académicas y el aprendizaje tecnológico de decenas de alumnos.

Los ladrones forzaron la chapa para llevarse 26 computadoras y seis proyectores. Especial

Ante este robo, directivos y los padres de familia hicieron un llamado a todos los vecinos que tengan cámaras de videovigilancia para ver si grabaron a los responsables de este robo.

La dirección de la secundaria ya prepara la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, exigiendo que el caso no quede impune y que las autoridades ministeriales rastreen las computadoras antes de que terminen en el mercado negro.