Disparan contra personas en cancha de futbol de Tuxtla Gutiérrez, hay 3 muertos.

Un ataque armado registrado en el campo de futbol de la colonia Las Granjas de Tuxtla Gutiérrez dejó a tres personas sin vida y dos más heridas, entre ellas un menor de edad. El hecho se registró la noche de este viernes.

En el lugar se encuentran una veintena de patrullas de la policía estatal, en tanto la zona fue acordonada. Informes policiacos indican que un grupo de sicarios arribó a la cancha de futbol y disparó en contra de las víctimas. En el lugar, dos hombres y una mujer perecieron.

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En tanto, un niño, de quien se desconoce la edad, quedó herido de bala en la cabeza, así como una mujer adulta más, quien recibió impactos de bala. El gobernador Eduardo Ramírez informó que instruyó una investigación amplia sobre los hechos y que no quedarán impunes.