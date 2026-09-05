Aseguran vehículos usados para robo de combustible en Tlaxcala

En Tlaxcala aseguran dos vehículos relacionados con el huachicol, una de las unidades es una pipa de la empresa "Flama Gas", en el municipio de Ixtacuixtla.

Un reporte al número de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre una bomba de extracción y pipas sospechosas se encontraban sobre el Camino a la Retama, en la comunidad de San Antonio Atotonilco.

Por lo que, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal aseguraron dos unidades pesadas, las cuales eran utilizadas para la "ordeña".

En el sitio, aseguraron una pipa Chevrolet color blanco con rótulos de la empresa "Flama Gas" placas XE3190-C de Tlaxcala, así como un camión Ford F-600 blanco con redilas rojas, placas de Guerrero.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el área y brindaron seguridad perimetral para evitar cualquier riesgo en la zona.

Mientras que el personal de GOPES se encargó del aseguramiento, puesta a disposición de las unidades ante la autoridad competente, quien dará paso a las investigaciones correspondientes.