No puede haber libertad sin bienestar para el pueblo: Sheinbaum

Desde Celaya, Guanajuato, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que "no puede haber libertad sin bienestar para el pueblo de México".

Al realizar su gira para dar a conocer los resultados de su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria federal destacó que en el estado hay 1.8 millones de guanajuatenses que reciben alguno de los Programas para el Bienestar, a través de una inversión de 39 mil 212 millones de pesos.

Independencia, soberanía, libertad, democracia, también llevan una palabra a un lado, esa palabra es ‘bienestar’. No puede haber libertad si no hay bienestar en el pueblo de México, todos tenemos derecho a la educación gratuita, desde primaria hasta la universidad y que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones, a eso tiene derecho el pueblo de México; todos tenemos derecho al acceso a la salud, la salud pública debe ser la mejor de todas y por eso trabajamos todos los días para una mejor atención a la salud. También es derecho del pueblo de México la Pensión Universal para Adultos Mayores”, informó.

Foto: Especial

La jefa del Ejecutivo Federal detalló que en Guanajuato:

660 mil 346 personas de más de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores

66 mil 185, la Pensión para Personas con Discapacidad

13 mil de Jóvenes Construyendo el Futuro

194 mil 363, la beca Benito Juárez en preparatoria

260 mil 987, la beca Rita Cetina en secundaria

362 mil 933 en su modalidad de uniformes y útiles para primaria

En materia de obras, resaltó la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara, que en su tramo Querétaro-Irapuato, tendrá estaciones en Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Salamanca e Irapuato y el tramo Irapuato-Guadalajara, que tendrá estación en León.

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Así como el Tren Ciudad de México-Nuevo Laredo, que tendrá una estación en Guanajuato y conectará con los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En infraestructura hospitalaria, destacó la construcción del Hospital General del IMSS en Guanajuato, que ya está prácticamente concluido, el Hospital General Regional del IMSS en Celaya y el proyecto del Hospital General de Zona en Irapuato.