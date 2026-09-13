Salvan de ser linchado a joven señalado de presunto robo en Tlaxcala

Un joven que padece ataques epilépticos fue rescatado por elementos de la Policía Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, luego de que habitantes de la comunidad de La Santísima lo amarraran a un poste y lo golpearan tras señalarlo como presunto responsable de intentar ingresar a un domicilio con la intención de robar.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado, cuando un grupo de vecinos sorprendió al joven merodeando, según su versión, cerca de un domicilio al que presuntamente intentaba ingresar.

Ante esta situación, varios habitantes decidieron someterlo, amarrarlo a un poste y golpearlo frente a otras personas, bajo el argumento de darle un "escarmiento" por lo que consideraban un intento de robo.

Al lugar acudieron familiares del joven, quienes aseguraron que todo se trataba de un malentendido y explicaron que su familiar padece ataques epilépticos, por lo que su comportamiento pudo haber sido interpretado de manera equivocada.

Sin embargo, algunos vecinos sostuvieron que ya lo tenían identificado como presunto ladrón y afirmaron que, de acuerdo con su percepción, sí pretendía cometer un robo en uno de los domicilios de la comunidad.

La situación se salió de control hasta que elementos de la Policía Municipal intervinieron para contener a los habitantes y rescatar al joven.

Durante el operativo fueron detenidos dos hombres que presuntamente participaron en la agresión y que, de acuerdo con las autoridades, se encontraban en estado de ebriedad.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica.