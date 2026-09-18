Sheinbaum y Harfuch prometen capturas tras megagolpe al huachicol en Guanajuato

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se logró el aseguramiento de más de 50 millones de litros de combustible gracias a la coordinación del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades de Guanajuato.

Al realizar su conferencia matutina desde Irapuato, Guanajuato, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguraron que habrá detenidos por esta red de robo de combustible.

La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que habló con la fiscal general, Ernestina Godoy, para preguntarle por el origen del combustible, los destinos de distribución y las personas que estaban detrás del negocio. La Mandataria explicó que la investigación deberá establecer quiénes son los responsables del origen del hidrocarburo, los destinos de distribución y las personas que estaban detrás del negocio ilícito.

“Evidentemente lo que queremos es la detención de los que robaban o ingresaban, porque hay dos formas: o robo de combustible o ingreso de combustible ilegal al país”, señaló.

“La fiscal me contestó que tienen la investigación muy avanzada, así que esperando pronto dar los resultados”, adelantó.

En su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que las detenciones se realizarán conforme avancen las investigaciones, como se ha realizado en otros aseguramientos de combustibles.

García Harfuch explicó que la investigación inició el 3 de julio, con la detención de una pipa, de la que las autoridades obtuvieron información para ubicar el predio de San José Iturbide. Explicó que, en el cateo no había personas en el complejo, por lo que las autoridades continúan las indagatorias para determinar quién lo operaba y ubicar a los responsables.

“En ese momento no había nadie. Era una movilización grande del Gobierno, de las autoridades estatales y del Gobierno federal, pero las investigaciones continúan y las detenciones, igualito que otros casos, se van a dar”, argumentó.

El coordinador del Gabinete de Seguridad expuso que las primeras detenciones permitirán establecer si alguien alertó a los responsables sobre el operativo. Evitó adelantar si el lugar del aseguramiento estaba relacionado con el Cártel de Santa Rosa de Lima.