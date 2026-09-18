Refuerza operativo de seguridad en Sinaloa con fuerzas federales

Ante la continuidad de los hechos violentos en Sinaloa, los titulares de las principales instituciones de seguridad del país supervisaron el despliegue federal en la entidad y evaluaron los resultados de la estrategia aplicada para contener a los grupos delictivos.

La jornada fue encabezada por lo secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

García Harfuch informó que la visita se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de reforzar la coordinación entre las autoridades, ampliar la presencia operativa y revisar las acciones dirigidas contra quienes generan violencia.

El funcionario sostuvo que las operaciones continuarán de manera permanente, para recuperar las condiciones de seguridad, proteger a la población y combatir la impunidad. Sin embargo, el reporte oficial no detalló los resultados alcanzados, los municipios considerados prioritarios ni los ajustes específicos que se incorporarán a la estrategia.

Reunión con gobernadora interina

Durante la gira, los integrantes del Gabinete de Seguridad se reunieron con la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, para analizar la situación en el estado, particularmente en Mazatlán y otras zonas identificadas como estratégicas.

Foto: Especial

Las autoridades acordaron fortalecer las capacidades de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales, además de mantener la colaboración con las Fuerzas Armadas. Domínguez Nava reconoció el respaldo del Gobierno federal y aseguró que la administración estatal continuará participando en las tareas destinadas a recuperar la tranquilidad de las familias sinaloenses.

Posteriormente, los funcionarios federales sostuvieron un encuentro con mandos militares, navales, aéreos y de la Guardia Nacional. En la reunión revisaron la distribución del personal, las labores de vigilancia y las condiciones operativas en distintos puntos de la entidad.

Participaron los generales Alejandro Vargas González, Julices Julián Tadeo González Calzada, Julio César Islas Sánchez y Edgar Emanuel Campos Martínez, así como el vicealmirante Martín Felipe de Jesús Santillán Mirullo.

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Evaluaciones periódicas

La supervisión incluyó un recorrido por Mazatlán, para verificar las acciones de prevención, vigilancia y disuasión. En días recientes, la SSPC incorporó 836 elementos; Marina desplegó mil efectivos y la Defensa trasladó mil 600, entre ellos 100 integrantes de Fuerzas Especiales.

El personal fue distribuido en el municipio y en los principales tramos carreteros de Sinaloa. Con estos refuerzos, el estado de fuerza federal supera los 20 mil elementos.

El Gabinete de Seguridad indicó que mantendrá las operaciones, labores de inteligencia e investigaciones contra delitos de alto impacto. La estrategia será sometida a evaluaciones periódicas, mientras las autoridades buscan detener a los responsables de la violencia y recuperar el control territorial en las zonas con mayor incidencia delictiva.