Sinaloa frena uso de celulares en escuelas para evitar distracciones y acoso

El Congreso de Sinaloa aprobó regular el uso de teléfonos celulares y demás dispositivos digitales en las escuelas de nivel básico y medio superior, al considerar que deben proteger el desarrollo integral de los menores, sin dejar de reconocer el valor de la tecnología como herramienta para el aprendizaje.

Durante la discusión de la reforma a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, legisladores de las distintas fuerzas políticas coincidieron en que el debate no debe centrarse en prohibir el uso de la tecnología, sino en establecer reglas que permitan aprovechar sus beneficios y, al mismo tiempo, reducir los riesgos que representa su uso indiscriminado dentro de las aulas.

Para el diputado Jorge Antonio González Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y uno de los promotores de la reforma, la restricción del uso de celulares en esos niveles educativos contribuirá a un mejor desarrollo de los estudiantes.

“La discusión va más allá del uso de un dispositivo electrónico, ya que la iniciativa se enfoca en preservar a las escuelas como espacios para aprender, convivir y desarrollar habilidades fundamentales para la vida”, expresó.

Al hacer hincapié en su experiencia como docente, el legislador afirmó que la atención es indispensable para el aprendizaje y que el uso sin regulación de los teléfonos celulares afecta la concentración de los estudiantes; al mismo tiempo, limita la convivencia entre compañeros y los expone a riesgos como el ciberacoso y otros delitos digitales.

Sinaloa aprueba restringir celulares en escuelas de nivel básico Especial

Por su parte, el diputado Hólincer Castro Marañón, del grupo parlamentario de Morena, destacó que educar en la actualidad implica enfrentar nuevos desafíos derivados de la revolución tecnológica, por lo que consideró indispensable construir una legislación que coloque a la tecnología al servicio de la educación y no por encima de ella.

“El dictamen representa un ejercicio de diálogo y construcción de consensos, al integrar propuestas presentadas por diversas fuerzas parlamentarias y por la ciudadanía, demostrando que cuando está de por medio el interés superior de niñas, niños y adolescentes es posible alcanzar acuerdos que beneficien a la sociedad”, afirmó.

Al final de la discusión, la propuesta de reforma presentada por el PAN y enriquecida por las demás fuerzas políticas fue aprobada por los legisladores, quienes hicieron énfasis en que regular no significa prohibir, sino establecer mecanismos de protección para la comunidad estudiantil.