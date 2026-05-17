Sujeto roba auto de entrega de paquetería y arrastra a dos mujeres

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un sujeto robó un auto de entrega de paquetería y arrastró a dos mujeres en el estado de Tlaxcala.

En las imágenes se ve el momento en que el sujeto aprovecha que el auto de entrega de paquetes está encendido y roba la unidad.

Sin embargo, dos mujeres intentaron impedir el robo, se cuelgan de la puerta del conductor, pero fueron arrastradas y rociadas con gas lacrimógeno por el ladrón.

Las mujeres sueltan la puerta y quedan tendidas en el asfalto

En tanto, el conductor del auto que bajó un instante, salió corriendo detrás del auto, pero no lo alcanzó.

Los hechos se registraron sobre la carretera Apizaco-San Francisco Atexcatzingo, a la altura de la colonia Hogares Ferrocarrileros, perteneciente al municipio de Apizaco, Tlaxcala.

El robo fue reportado al número de emergencia 911, paramédicos de Protección Civil acudieron a prestar atención a las víctimas, quienes solo presentaron golpes por la caída, no fue necesario hospitalización.

Horas más tarde, el automóvil fue localizado en el municipio de Yauhquemehcan, a través del sistema de geolocalización GPS con el que contaba la unidad.

Mientras la mercancía que transportaba para entregas fue robada.

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JCS