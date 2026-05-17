Alcaldes y CBP analizan seguridad y desarrollo en frontera Sonora-Arizona

Alcaldes de ocho municipios sonorenses ubicados junto a la línea internacional, en una de las zonas más peligrosas y propicias para el tráfico ilegal de drogas, armas e indocumentados hacia Estados Unidos, se reunieron con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en la base operativa del organismo en Sasabe, Arizona, para analizar temas de seguridad, migración y economía regional.

Además de los presidentes municipales de Caborca, Altar, Pitiquito, Sáric, Tubutama, Atil, Trincheras, Santa Ana y Oquitoa, en la reunión participaron empresarios del sector minero, prestadores de servicios turísticos y cinegéticos, agricultores y ganaderos, así como representantes del Gobierno de Estados Unidos, principalmente del DHS y CBP.

El principal tema que abordaron fue impulsar la construcción y modernización de una carretera de Altar a Sasabe, como una opción para facilitar la vigilancia, la seguridad y el comercio en la región fronteriza de Sonora y Arizona.

“El propósito es establecer una agenda binacional en torno a la carretera Altar-Sasabe. Junto con las autoridades en ambos lados de la frontera impulsaremos la construcción y modernización de este corredor como una prioridad compartida de seguridad fronteriza e infraestructura regional”, dijo Abraham “Cubano” Mier, alcalde de Caborca.

El proyecto carretero que buscan impulsar actualmente es un camino de terracería junto a la frontera que atraviesa el desierto de Sonora a lo largo de 94 kilómetros, el cual podría favorecer actividades económicas en la región.

“Frente a los alcaldes de la región y a los sectores productivos, las autoridades del CBP reconocieron la relevancia estratégica del camino a Sasabe para la operación fronteriza y manifestaron apertura para sumarse a las gestiones ante las instancias federales en ambos países. Acordamos dar seguimiento al proyecto con el objetivo de posicionarlo ante el Gobierno de México y el Congreso estadunidense”, afirmó Abraham Mier, alcalde morenista.

Esta obra es prioritaria para Sonora y Arizona, pues cerraría una brecha de más de 200 kilómetros de frontera sin carretera federal pavimentada, reforzando la seguridad nacional de ambos países, impulsando el desarrollo económico de los municipios del noroeste de Sonora y reactivando la garita de Sasabe, lo que aliviaría la presión en Nogales y beneficiaría el comercio binacional.

El alcalde caborquense Abraham Mier agradeció el apoyo del gobernador Alfonso Durazo, así como la unión y respaldo de los alcaldes asistentes: Luis Ángel Valenzuela Mendívil, de Altar; Edgardo Valenzuela Quiroz, de Sáric; Janeth Mazón García, de Pitiquito; Javier Moreno Dávila, de Santa Ana; Samuel Chaira Federico, de Oquitoa; Rafael Murrieta Mata, de Trincheras; Juan Francisco Calderón Méndez, de Atil, e Irabien Núñez Montoya, de Tubutama.