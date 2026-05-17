Rescatan a hombre desaparecido en Sierra de Hidalgo

Un hombre que permaneció desaparecido durante casi dos días fue localizado con vida en una zona de difícil acceso del municipio de Calnali, Hidalgo, luego de un operativo comunitario en el que participaron vecinos y cuerpos de emergencia.

La movilización comenzó después de que familiares reportaran la desaparición de un habitante de la comunidad de Buena Vista, quien había salido de su vivienda y perdió comunicación con sus allegados desde el pasado jueves.

De acuerdo con habitantes de la región, la búsqueda se extendió por distintos caminos y áreas cercanas a la comunidad de Xontla, donde finalmente fue encontrado caminando desorientado a un costado de un arroyo.

En las labores de localización colaboraron pobladores y elementos de Protección Civil, quienes recorrieron senderos y zonas montañosas hasta dar con el paradero del hombre.

Debido a las complicadas condiciones del terreno, vecinos improvisaron una camilla artesanal utilizando troncos y madera para poder trasladarlo hasta un sitio seguro, donde posteriormente fue atendido por paramédicos a bordo de una ambulancia.

Tras el rescate, la persona fue llevada a un centro médico para recibir valoración y atención especializada.

Autoridades municipales señalaron que, pese al tiempo que permaneció extraviado, su estado de salud no representaba riesgo grave.

JCS