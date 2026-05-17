Detenidos intentan fugarse y desatan balacera en Hidalgo

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró en el municipio de Actopan, luego de un intento de fuga protagonizado por varios detenidos que derivó en un enfrentamiento armado, con saldo de una oficial de policía y tres civiles heridos.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera rumbo a La Estancia, a la altura de una tienda Oxxo ubicada frente a una sucursal de Truper, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre automovilistas y comerciantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos habían sido asegurados previamente por elementos policiacos y eran trasladados en una patrulla cuando presuntamente intentaron escapar. Durante el trayecto, uno de los detenidos habría sacado un arma de fuego que ocultaba entre sus pertenencias y amenazó a los uniformados para exigir su liberación.

En medio del forcejeo, el agresor realizó un disparo que lesionó en una pierna a la oficial identificada con las iniciales K.O.H.V. Ante la agresión, otro elemento de seguridad reaccionó utilizando su arma de cargo para neutralizar la amenaza, por lo que resultaron lesionados los tres presuntos implicados.

Tras el reporte de emergencia, ambulancias y unidades policiacas arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los heridos y acordonar la zona. Posteriormente, los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Durante el operativo también fue asegurada una persona presuntamente relacionada con los hechos, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.

En las labores de resguardo y vigilancia participaron distintas corporaciones de seguridad, incluidas unidades de la denominada Patrulla Violeta, mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.