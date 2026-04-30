Universidades de Sinaloa respaldan a Rubén Rocha Moya; “confiamos en su calidad moral”

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), realizaron posicionamientos para manifestar públicamente su respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya, después de las acusaciones hechos en su contra, por las autoridades de Estados Unidos.

Ambas instituciones reconocieron la trayectoria educativa del mandatario estatal, y los apoyos que han recibido durante su gestión, pidiendo que la situación se esclarezca a la brevedad.

En el caso de la UAS, la instrucción hizo un recuento de su trayectoria, destacando haber sido rector de su casa de estudios, elogiando su vocación se servicio, y de ser un impulsor de una agenda integral para el desarrollo, apegado siempre a la cultura de la legalidad y respetuoso del estado de derecho.

Sabemos que muy pronto habrá de aclarar cualquier duda sobre su desempeño, pues confiamos en su palabra y en su calidad moral”, expresaron.

Mientras la UAdeO aseguro que, como institución, reafirman su compromiso con la construcción de una sociedad basada en la libertad, la justicia y el respeto a los derechos fundaménteles de las personas, como lo es la presunción de inocencia.

En ese sentido, consideramos fundamental que cualquier proceso se atienda en estricto apego a la normalidad y a la institucionalidad, garantizando en todo momento principios esenciales como la presunción de inocencia y el debido proceso”, aseguraron.

Ambas universidades firmaron los posicionamientos de manera institucional, sin colocar la firma de sus rectores, y publicaron el mensaje en redes sociales.

Derechos Humanos pide la no injerencia extranjera

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa defendió la trayectoria del gobernador Rubén Rocha Moya, y pidió la no injerencia extranjera en asuntos internos.

A nombre del presidente de la CEDH, Oscar Loza Ochoa, el organismo autónomo dijo creer en la honestidad de Rocha Moya, considerando su trayectoria como estudiante y su entrega como profesor comunitario y catedrático universitario.

No podemos permitir ninguna injerencia extranjera en nuestros asuntos internos. Y cuando haya conflictos con otros Estados, el Derecho Internacional es la base para resolver cualquier diferencia que se presente, de acuerdo a la doctrina Estrada”, expreso.

El documento señala que, han pasado y seguirán ocurriendo cosas graves en nuestro país, pero esos problemas deben ser resueltos por los mexicanos en el marco de nuestra Constitución Política y las leyes nacionales, porque México no es colonia.

“No hay nada que temer”: dice Rocha Moya

El gobernador Rubén Rocha Moya se dijo confiado y respaldado por el gobierno federal, a pesar de las acusaciones por narcotráfico hechas por Estados Unidos, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

El mandatario estatal acudió al municipio de Navolato, para entregar apoyos a productores del campo, donde agradeció las palabras expresadas por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su persona.

La presidenta no hace respaldos personales, la presidenta lucha por la soberanía de México, y la soberanía de México la componemos todo el pueblo, entonces, ahora, lo que hizo, más que respaldos personales a alguien, lo que hizo es defender la soberanía el país”, señaló.

Aseguro haber leído las acusaciones, sin encontrar ninguna prueba directa en su contra, por lo que, no tiene nada que temer, descartando la necesidad de tener que buscar asesoría legal, pues recordó su carrera de abogado en la UNAM.

No hay de nuestra parte absolutamente nada que temer”, reiteró.

Sin embargo, se dijo sorprendido por los señalamientos emitidos por las autoridades de Estados Unidos, y hará todo lo que marca la ley, pues nada tiene que pagar.

Vamos a hacer todo lo que marca la ley, no adelantemos vísperas, no hay nada que temer, no le temo a nada, yo siento ser una persona limpia completamente y no tengo temor de nada”, afirmó. Rocha Moya aseguró que continuará trabajando al frente de la administración estatal, y no contempla retirarse de su cargo, pese a los señalamientos de Estados Unidos.

jcp