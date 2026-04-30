Fallece mujer tras accidente de motocicleta en Pachuca

Una mujer murió tras un accidente de motocicleta registrado sobre el bulevar Río de las Avenidas, en Pachuca.

Según reportes oficiales, la víctima viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por un hombre. Al llegar al cruce con el bulevar Rojo Gómez, el vehículo se impactó contra la estructura de un paso a desnivel.

A consecuencia del choque, la mujer fue proyectada y cayó al cauce del río ubicado en la zona. Servicios de emergencia acudieron al sitio y, tras la valoración correspondiente, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos del cuerpo de bomberos realizaron maniobras para recuperar el cuerpo, en apoyo a personal del Servicio Médico Forense (Semefo), encargado de su traslado.

El conductor de la motocicleta resultó con lesiones graves. Fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad pública para permitir las labores de rescate y las diligencias periciales. Personal del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar las causas del accidente.

El hecho generó afectaciones a la circulación vehicular durante varias horas en la zona, principalmente en dirección al sur de la ciudad.