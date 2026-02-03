Cae sujeto que le disparó a un perro en Nuevo León

En un operativo derivado de una denuncia anónima por detonaciones de arma de fuego, elementos de Fuerza Civil y la División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente lograron la captura de un hombre de 35 años en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 24 de la carretera Monterrey-Monclova en la colonia Centro, de acuerdo a ABC Noticias.

Al llegar al sitio, los oficiales fueron contactados por el dueño de una mascota, quien señaló que el ahora detenido había disparado contra su perro y, posteriormente, lo había amenazado de muerte.

Armamento asegurado

Tras realizar una inspección precautoria, las autoridades aseguraron al presunto responsable lo siguiente:

-Un rifle de postas.

-Municiones de calibre 5.5 y 22 milímetros.

El agresor fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por los delitos de maltrato animal y amenazas.

Afortunadamente, el perro agredido no quedó en el abandono tras el ataque.

Según el informe oficial, el animal ya se encuentra recibiendo atención veterinaria especializada por parte de las instancias correspondientes para tratar las heridas sufridas durante el incidente.

El maltrato animal en Nuevo León es un delito grave con penas de hasta 2 años de cárcel por abandono y crueldad, habiendo alcanzado cifras récord con 286 denuncias en 2025.

Se debe reportar al 81 2033-2124 o al correo proteccion.animal@nuevoleon.gob.mx, indicando domicilio exacto del infractor, nombre y descripción de los hechos.

