Sujeto atropella a policía por infraccionarlo

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un conductor como probable responsable de atropellar de manera intencional a un elemento de tránsito en Saltillo, Coahuila.

Fernando Gabriel “N”, de 24 años de edad, fue capturado por elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, y ubicado con el apoyo de la Unidad de la Policía Cibernética y cámaras del Centro de Control y Comando.

Los uniformados aseguraron el vehículo Volkswagen Virtus con el que atropelló al elemento, quien atendía una petición de un comerciante para infraccionar al automovilista que ocupaba un área de estacionamiento y, con amenazas, se negaba a retirarse.

El elemento de tránsito, Efraín Velázquez Aldape, resultó con fractura de hombro derecho y está siendo atendido.

La Comisaría señaló que el área jurídica ya interpuso la denuncia correspondiente a fin de que se sancione al responsable.