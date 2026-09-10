Septiembre Amarillo: México registró 8 mil 709 suicidios en el último año

Este 10 de septiembre, las pantallas se tiñeron de amarillo. En medio del scroll cotidiano, las redes sociales se convirtieron en un refugio colectivo con frases como “Hablar, escuchar y acompañar también es prevención”, “listón amarillo porque nadie debería sentir que desaparecer es la única forma de sentir paz” y “a mí sí me importa tu vida”. Sin embargo, detrás de cada mensaje digital hay una realidad dolorosa que atraviesa a miles de hogares en México.

Para 8 mil 709 personas, esas palabras de apoyo llegaron tarde. De acuerdo con cifras del INEGI correspondientes a 2025, esa es la cantidad de vidas que se perdieron por suicidio en el país, lo que representa una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes. Más allá de las estadísticas frías, detrás de cada número hay familias rotas y comunidades que enfrentan el silencio del dolor psíquico.

El muro económico: acceder a la salud mental es un privilegio

En 2026, el costo de una terapia psicológica institucional se fijó en mil 841 pesos por nivel de atención médica, según lo dictaminado por el Consejo Técnico del IMSS en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, en el sector privado, una consulta oscila entre los 500 y los 3 mil pesos en promedio. En un país con profundas brechas económicas, pagar por atención psicológica profesional se convierte en un lujo inalcanzable para una gran parte de la población, dejando el bienestar emocional condicionado al ingreso de cada familia.

“La prevención del suicidio debe implicar políticas públicas, acceso a tratamientos, redes comunitarias, condiciones de vida, formación de equipos de salud y una sociedad que haga lugar al sufrimiento psíquico antes de que se vuelva insoportable”, reflexionó la influencer Cande Mazzitelli desde Argentina, poniendo sobre la mesa una exigencia global: el bienestar emocional no es una cuestión de voluntad individual, sino de derechos humanos y tejido social.

Los rostros y los sectores más vulnerables

El análisis de los datos del INEGI revela disparidades profundas según el género, la edad y el territorio. Del total de los casos registrados, 79.9% correspondió a hombres y 20.1% a mujeres. No obstante, los indicadores de Bienestar Subjetivo y Salud Mental (BIARE 2026) muestran que las mujeres presentan mayores porcentajes de indicios de ansiedad (26.2% frente a 16.7% en hombres) y de depresión (15.9% frente a 10.5%), así como una mayor incidencia en el sentimiento de soledad.

Las personas de 15 a 29 años presentaron la tasa más alta de suicidios, con 10.2 por cada 100 mil habitantes. En este grupo, el suicidio representó la tercera causa de muerte, acumulando 3 mil 318 casos (38.1% del total nacional).

Aunque las personas mayores de 60 años registraron una tasa menor (4.7 por cada 100 mil habitantes), especialistas en gerontología advierten que este es el sector más descuidado debido a la normalización de la tristeza ligada a la edad. Factores como la jubilación, la soledad, el duelo por la pérdida de seres queridos o las enfermedades crónicas incrementan el riesgo en esta etapa.

En 2025, las tasas más altas por cada 100 mil habitantes se concentraron en Chihuahua (13.8), Yucatán (13.7) y Aguascalientes (12), mientras que las más bajas se reportaron en Guerrero (2), Chiapas (3.8), Veracruz (4.7) y Baja California (4.7).

Tejer comunidad para salvar vidas

El 70.3% de los casos en jóvenes de 15 a 29 años ocurrió en una vivienda particular. Frente a este panorama, las voces ciudadanas y especialistas coinciden en que la salida no es individual, sino colectiva.

Septiembre amarillo recuerda que la salud mental debe dejar de ser un tabú y convertirse en una prioridad de Estado, con presupuestos dignos, escucha activa en las escuelas y centros de trabajo, antes de que se convierta en una tragedia incalculable.

Si tú o alguien que conoces está atravesando por un momento difícil, recuerda que no estás solo. En México puedes comunicarte a la Línea de la Vida al 800 911 2000, donde se ofrece atención gratuita, confidencial y especializada las 24 horas.