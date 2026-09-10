Se transforma Hidalgo en polo captador de inversiones, afirma Julio Menchaca

Hidalgo dejó de ser referente de pobreza al transformarse en un estado captador de inversiones que han fortalecido la actividad económica y un consecuente desarrollo en estos últimos cuatro años, afirmó el gobernador Julio Menchaca Salazar.

En entrevista con Grupo Imagen, el mandatario morenista destacó que durante su administración se han entregado compromisos empresariales para 130 proyectos productivos que implican una inversión superior a los 147 mil millones de pesos (dos presupuestos anuales de la entidad), con los cuales se podrán generar hasta 190 mil empleos.

“Entonces, podríamos ubicar hoy a Hidalgo como potencia en marcha como una suma de las inversiones públicas y privadas del trabajo de miles de hidalguenses. Durante muchos años Hidalgo era un referente de pobreza, de carencia. Hoy es, insisto, una potencia en marcha.

“Se redujo la pobreza de 41 a 35 por ciento, todavía es muy alto, o sea, no es una cuestión triunfalista. Esperamos que, en los próximos dos años, además de los 154 mil hidalguenses que salieron de la pobreza, establecido por las mediciones que hace el INEGI, salgan muchos más”.

A unos días de haber rendido su 4º Informe de Gobierno, explicó que, en el caso de los programas sociales, estos han aumentado sustancialmente. “Nosotros en el 2022 cuando recibimos la administración, la inversión era de mil 61 millones de pesos. Hoy es de 4 mil 900 millones, casi 5 mil millones y acumulada en estos cuatro años es superior a los 12 mil millones”, subrayó

Por otro lado, el político hidalguense reconoció que al llegar a este segundo tercio de su gobierno la situación más compleja que ha enfrentado fue el torrencial de lluvias (vaguada monzónica) que ocurrió entre el 6 y el 10 de octubre del año pasado que pegó por igual a Hidalgo como a Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

“Es el más difícil, en este en este cuarto año es el (momento) más difícil. En todos los años, no hay un antecedente histórico de una lluvia que haya generado tanto daño en cinco estados. A nosotros nos afectó terriblemente, no hay, hemos revisado todos los documentos históricos en donde 28 municipios prioritarios hayan tenido la destrucción de sus caminos, de 50 puentes, de 2 mil 185 viviendas totalmente destruidas, de centros de salud, de escuelas y lo más lamentable, la pérdida humana. Tenemos 23 personas fallecidas, siete desaparecidas”.

Recordó que desde el primer momento se activaron los mecanismos de atención a la población y con el respaldo del gobierno federal se pudieron ir solventando las necesidades apremiantes que se tenían. En el marco del primer de la tragedia, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien visitará este fin de semana la entidad, hará entrega de nuevos apoyos a las familias damnificadas. Además de las obras de infraestructura que se han puesto en marcha.

“El apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido grandísimo. Desde el primer día, desde la primera llamada con todos los gobernadores, todos los días teníamos acuerdos muchos de ellos en la mañana y en la tarde vía digital, vino tres veces la presidenta, hicimos recorridos.

“Tenemos 8 mil 115 millones para reconstruir los caminos y para reconstruir los puentes. Ya están siendo licitados. Entiendo la desesperación de las personas que pudiera parecer que no se ha avanzado, pero son procesos administrativos, no se puede reconstruir un puente si no se hace el estudio de mecánica de suelos,

LO QUE VIENE: “VA MI RESTO”.

En la charla dentro de sus oficinas de Palacio de Gobierno en Pachuca, el gobernador Menchaca comprometió el mayor de sus esfuerzos en los siguientes dos años que le quedan de administración con el objetivo de intensificar la inversión pública, el desarrollo de la economía, nuevas obras de infraestructura y programas sociales que beneficien a la población de los 84 municipios.

En cuanto a proyectos de infraestructura, destacó tres con 6 mil 400 millones de pesos de presupuesto: el eje Actopan-Atotonilco el Grande, la prolongación del Río de las Avenidas y la ampliación de la autopista México-Pachuca. Adicional a la construcción del tren desde la Ciudad de México y el plan hídrico para el Valle del Mezquital, entre otras.

“Tenemos dos años para trabajar muy fuerte. Hay quien reduce el acelerador. A mí me gusta el póker-aunque reciba alguna crítica- siempre me ha parecido un buen ejercicio mental. Entonces, va mi All-in, todo mi resto, y mi resto en trabajo, en disposición y en ganas para tener un buen cierre, para dejar mucho mejores condiciones de cuando tomé el cargo”.

Adelantó que este fin de año concluirá la obra de las nuevas instalaciones del gobierno del estado, el Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP) en dos torres a la entrada de Pachuca que permitirá integrar 27 oficinas de seis secretarías y ahorrarse hasta 200 millones anuales por la renta de inmuebles.

Abogado de profesión y en la carrera política diputado, senador, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, describió a la política como el arte de lograr acuerdos y construir, pero también “digna y decorosa”. De ahí que lleve una buena relación de respeto y colaboración con la oposición en su estado y que incluso, funcionarios de otros partidos acudieran a su Informe el viernes pasado para reconocer el trabajo en la entidad.

Menchaca Salazar adelanta que una vez que concluya su encargo en 2028 se mantendrá en lo que es su tierra desde hace 66 años, con su familia: “caminar por mi estado, por mis municipios con los menos reclamos posibles. A eso aspiro. No hay un solo ex gobernador que viva en el estado”, apuntó.